Samsung Galaxy A52 : le modèle 4G est en promo à prix canon chez Cdiscount

Le Galaxy A52, sorti l’année dernière, est le digne successeur du Galaxy A51. Habituellement en vente à 379€, son prix chute exceptionnellement à 279€ pendant le Black Friday chez Cdiscount.

Le Galaxy A52 est actuellement à prix réduit chez Cdiscount pour sa version 4G de 128 Go.

Ce smartphone de milieu de gamme a remplacé le Galaxy A51 l’année dernière. Avec son écran Super AMOLED Full HD de 6,5 pouces et son taux de rafraichissement de 90 Hz (non adaptatif), le Galaxy A52 est un smartphone de milieu de gamme solide. Il est doté d’un processeur Snapdragon 720G de Qualcomm et dispose de 6 Go de RAM. Sa capacité de stockage de 128 Go peut être agrandie à l’aide d’une carte micro SD jusque’à 1To.

D’un point de vue photo/vidéo, le Galaxy A52 dispose de quatre capteurs à l’arrière, un capteur principal de 64 Mp, un Ultra grand angle de 12 Mp, un portrait de 5 Mp et un Macro de 5 Mp ainsi qu’un capteur frontal de 32 mégapixels.

Certifié IP67, le smartphone est résistant à l’eau et à la poussière. Avec sa batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide, le smartphone de Samsung peut facilement tenir la journée sans tomber en rade.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Galaxy A52.

