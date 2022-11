Le Pixel 6a passe à seulement 335€ chez Amazon pendant le Black Friday

À quelques jours seulement du Black Friday, Amazon casse les prix en avance et propose le Pixel 6a à seulement 335,01€. Initialement vendu 459 €, le smartphone de Google fait ainsi l'objet d’une belle réduction 27%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le Black Friday démarre en avance avec la Black Week, les sites de e-commerce se bousculent pour afficher des offres alléchantes sur les produits high-tech. Alors que Sosh propose le Pixel 6a à 349 € ou 249 € avec la reprise de votre ancien smartphone, Amazon présente le smartphone Android 5G à 335,01€. Si vous recherchez un smartphone milieu de gamme performant et peu couteux, c'est le modèle à ne pas rater durant cette période du Black Friday.

Pixel 6a : Le smartphone de Google à prix réduit pour le Black Friday

Le Pixel 6a est équipé du même processeur que les Pixel 6 et 6 Pro pour un prix nettement inférieur. Alors que la sortie prochaine du nouveau Pixel 7a a été annoncée par la firme américaine, avec ses 6 Go de RAM et sa capacité de stockage de 128 Go, le Pixel 6a reste un très bon smartphone avec de jolies caractéristiques.

Son SoC Google Tensor est une puce puissante qui lui offre une fluidité exemplaire. Avec ses performances confortables, vous pouvez facilement surfer sur les réseaux sociaux, répondre à des mails ou même pour jouer sur votre smartphone.

Niveau photo, le Pixel 6a est à la hauteur. Il s'appuie sur un double capteur arrière : un grand angle de 12,2 Mp épaulé par un module ultra grand-angle de 12 Mp.

Sa batterie de 4410 mAh vous offre une autonomie de 24h. Vous pouvez donc utiliser votre smartphone sans avoir peur de la panne durant la journée. Pour tout savoir, nous vous invitons à lire notre test complet du Google Pixel 6a.

À lire également :