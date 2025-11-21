Black Week : iPhone, Dyson, Tefal… Les promotions folles de Rakuten à saisir aujourd’hui seulement !
Plus que 7 jours avant le Black Friday ! Rakuten lance sa Black Week ce vendredi avec des codes promo exclusifs : jusqu'à -54% sur high-tech et électroménager, valables uniquement aujourd'hui.
Le compte à rebours est officiellement lancé : J-7 avant le Black Friday ! Ce vendredi 21 novembre marque le début tant attendu de la Black Week, cette semaine de folie où les enseignes rivalisent d'ingéniosité pour proposer les meilleures offres. Partout, les remises s'intensifient et les promotions explosent dans tous les secteurs : high-tech, maison, mode, beauté, etc.
Et pour ce premier jour de Black Week, c'est Rakuten qui se démarque avec le lancement de nouveaux coupons de réduction particulièrement généreux. La plateforme dévoile deux codes promotionnels majeurs :
- BLACK5 pour 5€ de remise immédiate dès 39€ d'achat
- BLACK30 pour 30€ de remise immédiate dès 299€ d'achat
Ces codes sont valables sur l'ensemble du site et couvrent une large gamme de produits allant des derniers gadgets high-tech aux équipements pour la maison. Mais attention, ils ne sont valables que ce vendredi 21 novembre !
High-Tech : casques audio, smartphones et enceintes jusqu'à -45%
Rakuten frappe fort dès ce premier jour avec des réductions spectaculaires sur les marques les plus prisées du moment : Apple, JBL, Aftershokz… Que vous soyez à la recherche d'un nouveau casque audio pour vos sessions musicales, d'un smartphone dernier cri ou d'une enceinte portable pour vos soirées, vous trouverez forcément votre bonheur parmi ces promotions flash.
Voici les meilleures affaires à ne pas manquer :
- -33% sur le Casque Aftershokz OpenMove à 59,99€ grâce au code BLACK5
- -25% sur l'Enceinte portable JBL Flip Essential 2 à 74€ grâce au code BLACK5
- -45% sur le Casque JBL Tune 670 NC Noir à 54,99€ grâce au code BLACK5
- -6% sur les Apple AirPods Pro 3 à 234,99€ grâce au code BLACK5
- -13% sur l'Apple iPhone 17 256 Go à 839,99€ grâce au code BLACK5
Maison : électroménager et cuisine jusqu'à -54%
Les adeptes de l'art culinaire et les passionnés de décoration d'intérieur ne sont pas en reste avec une sélection d'équipements signés Tefal, Philips, Dyson et Delonghi. C'est le moment idéal pour renouveler votre électroménager ou compléter votre équipement de cuisine avant les fêtes de fin d'année. Friteuses sans huile, aspirateurs balais ultra-performants, batteries de cuisine complètes ou encore machines à café dernier cri : tout y est pour transformer votre quotidien.
Voici les meilleures affaires à ne pas manquer :
- -30% sur la Tefal Colormania RE310401 (Raclette/grill/crêpière) à 39,99€ grâce au code BLACK5
- –35% sur le Défroisseur vapeur EUDTC75B à 54,99€ grâce au code BLACK5
- -54% sur la Batterie de cuisine TEFAL Ingenio Generous Cook 8pcs à 64,99€ grâce au code BLACK5
- -46% sur la Friteuse PHILIPS Airfryer 6.2L à 74,99€ grâce au code BLACK5
- -39% sur l'Aspirateur balai Dyson V8 Advanced à 244€ grâce au code BLACK5
- -47% sur le Four encastrable SAUTER SOP2412B à 369€ grâce au code BLACK30
- -38% sur la Delonghi Magnifica Start à 369,99€ grâce au code BLACK30
Rakuten ne s'arrête pas là et propose aussi 2 autres offres exclusives et valables aujourd'hui :
- Le code promo CLUB50 pour 50€ de réduction dès 299€ d'achat sur la boutique EasyLounge
- Un cagnottage exceptionnel de 50% chez GibertJoseph sur les livres d'occasion, vinyles, CD et DVD
Rendez-vous donc vite chez Rakuten pour profiter de toutes ces offres.
Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.