L’IA Claude refuserait de modifier votre TV connectée pour supprimer les pubs

Alors que de nombreux internautes se servent de l’IA pour supprimer publicités et applications inutiles de leur TV, Anthropic aurait mis fin à la fête en ajoutant des gardes-fous à Claude.

Nous vous en parlions dans nos colonnes : une « trend » apparue en octobre 2026 consiste à utiliser l’IA Claude d’Anthropic pour modifier en profondeur le système d’exploitation de sa TV connectée. L’objectif affiché est de supprimer les nombreuses publicités affichées à l’écran et de désinstaller les applications inutiles. Il est même possible de remplacer la page d’accueil par une création de son choix.

Sur le papier, c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs. Dans les faits, tous n’arrivent pas au même résultat. La procédure peut échouer, aboutissant dans le pire des cas au « brickage » du téléviseur, le rendant totalement inutilisable. Cela n’a pas empêché d’autres personnes de se lancer dans l’aventure, mais il semblerait qu’Anthropic ne souhaite plus être y être associée. Du moins si l’on en croit ce qui est arrivé à un internaute.

Fini la personnalisation de sa TV connectée grâce à l’IA Claude ?

Sur le réseau social Reddit, il montre une capture d’écran de Claude alors qu’il était en train de discuter avec l’IA de la modification de sa TV. Un message intitulé « Passez à Opus 4.8 » est affiché par-dessus la conversation, faisant référence à la version antérieure de modèle de langage, aujourd’hui à la 5.5. La raison évoquée est qu’Opus 5.5 vient de détecter quelque chose qui va à l’encontre de ses gardes-fous : « Opus 5.5 est plus performant [qu’Opus 4.8] et, par conséquent, doté de garde-fous plus solides », lit-on.

De là à dire qu’Anthropic a mis à jour son dernier modèle pour empêcher de trafiquer sa télé, il n’y a qu’un pas que nous nous garderons bien de franchir. Nous sommes en face d’un seul exemple, même si quelques personnes répondent avoir vu la même chose. L’avertissement pourrait concerner une autre problématique de sécurité et les TV connectées n’être qu’un dommage collatéral. Tous sont unanimes sur un point cela dit : s’il s’agit vraiment d’un choix délibéré de l’entreprise, ils encouragent à se tourner vers une autre IA, payante ou open source.

Quelques internautes donnent des astuces pour contourner le message comme ne pas utiliser de vocabulaire lié à l’ingénierie inversée ou au « hacking », mais plutôt parler « d’améliorer » ou « dépolluer » l’interface. D’autres rappellent qu’en tant qu’habitant de l’Union européenne, ils possèdent un droit à la réparation. Ironie de l’histoire : pour le moment, Claude n’affiche pas de message d’alerte quand on l’interroge sur la « rétro-ingénierie » d’un jeu vidéo.