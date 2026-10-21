Supprimer les publicités sur Google TV en créant un programme par IA : la fausse bonne idée ?

De plus en plus d’internautes se servent de l’IA pour bidouiller un programme chargé de supprimer les publicités de leur TV connectées. Quand ça fonctionne, c’est génial, mais quand ça ne fonctionne pas…

Ce n’est pas un secret : nos TV connectées sont remplies de publicités, d’applications impossibles à désinstaller et, de plus en plus, d’IA pas toujours utile. Ne comptez pas sur Google pour rectifier le tir, la dernière mise à jour de Google TV met justement l’accent sur ce qui irrite le plus les utilisateurs. Dommage. Pendant longtemps, la seule solution alternative était de revenir à un téléviseur classique. Mais aujourd’hui, c’est presque mission impossible.

Alors des internautes se sont tournés vers le « vibe coding », c’est-à-dire la programmation sans connaissance préalable de la discipline. Il demande à Claude, ChatGPT ou assimilé de développer un programme charger de débarrasser leur TV connectée de tout ce qui les agacent. Majoritairement les publicités et les « bloatwares », ces applications préinstallées dont vous vous ne servez presque jamais, mais que vous ne pouvez pas supprimer. Les résultats peuvent impressionner, pourtant il faut rester prudent.

L’IA peut créer un programme pour vous débarrasser des pubs sur Google TV

Prenons l’exemple du youtubeur Ansub Khan. Il explique en vidéo comment Claude a réussi à rendre sa vieille télé sous Android TV 90 % plus rapide. En résumé, l’IA a supprimé les pubs, les bloatwares, les processus inutiles en arrière-plan et les services liés au traçage publicitaire. Le tout se fait à travers l’interface du logiciel Android Debug Bridge, en connectant le téléviseur au PC, sans fil.

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Le vidéaste met à disposition le nécessaire pour reproduire la manoeuvre sur une page GitHub avec un projet nommé TV Detox. Il est censé fonctionner avec plusieurs modèles de TV sous Android 9 à Android 14, mais les tests n’ont pas été effectués directement sur ces derniers, uniquement sur émulateur.

Ce n’est pas le seul programme de ce genre. Clean your TV fait sensiblement la même chose, et il en existe des dérivés, comme celui qui fait ressembler la page d’accueil à une bibliothèque de livres. Leur point commun : c’est l’IA qui se charge de tout, avec les problèmes que cela peut engendrer.

Des résultats impressionnants de prime abord, mais…

Devant le buzz suscité par ces projets, plusieurs internautes se sont lancés avec beaucoup d’enthousiasme. Sauf que tout le monde n’arrive pas à ses fins, bien au contraire. Certains disent que ça a « brické » leur TV, la rendant inutilisable. D’autres expliquent que le processus s’est bloqué à peu près à la moitié et qu’ils ne peuvent plus rien faire. Notez également que si votre TV ne tourne pas sous Android TV (les modèles Samsung ou LG par exemple), les risques que ce genre de bugs arrivent sont encore plus élevés.

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À moins que vous soyez prêt à les prendre, mieux vaut se contenter des solutions officielles pour supprimer un maximum de publicités sur votre Google TV. Il est également possible d’en bloquer certaines en changeant manuellement les DNS sur votre box Internet, ou en installant une page d’accueil personnalisée. Autant de manipulations moins dangereuses en théorie, qui aboutiront sensiblement au même résultat.

Profitons-en pour rappeler que dans l’Union européenne, le simple fait de modifier le système d’exploitation de votre télé connectée (ou autres) ne suffit pas à faire sauter la garantie de l’appareil. La Garantie Légale de Conformité (2 ans après achat) oblige le fabricant à faire le nécessaire si le souci vient d’un composant défectueux. Il ne peut pas refuser sous prétexte de la modification, sauf s’il parvient à prouver que c’est elle la cause du dysfonctionnement.