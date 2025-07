Cette IA qui veut “guérir toutes les maladies” a créé un médicament et il va être testé sur des humains

Une intelligence artificielle vient de créer son premier médicament. Isomorphic Labs, l'entreprise derrière cette création est déjà prête à le tester sur des patients humains.

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner la médecine. Nous avons plusieurs fois parlé de ces IA capables de poser un diagnostic que les médecins n'avaient pas réussi à trouver. Comme elles peuvent analyser des millions de données très rapidement, aussi bien des informations générales sur les maladies que des dossiers de patients, ce n'est pas vraiment une surprise. L'autre avantage est que l'on peut affecter l'IA à différentes tâches relatives à la santé : diagnostic, recherche fondamentale ou, comme ici, création de médicaments.

C'est la mission d'Isomorphic Labs, filiale d'Alphabet, la maison-mère de Google. Née après la performance de l'IA AlphaFold qui a réussi à prédire la structure des protéines en 3D, l'entité a aujourd'hui de grandes ambitions : guérir toutes les maladies. Pour y parvenir, elle s'appuie sur AlphaFold 3, dernier modèle pouvant créer des médicaments plus rapidement, pour moins cher et avec plus de précision qu'actuellement. L'un d'eux est déjà prêt.

Un médicament créé à l'aide d'une intelligence artificielle va être testé sur l'Homme

La pilule ne s'attaque pas à une maladie bénigne puisqu'elle est destinée à lutter contre le cancer, rien que ça. Comme n'importe quel autre médicament, celui-ci doit passer par la case des tests sur des patients humains. Cette étape va bientôt se concrétiser selon Colin Murdoch, président d'Isomorphic Labs. Lors d'une interview auprès du média Fortune, il affirme en être “très proche“.

Le but final du laboratoire est de pouvoir créer des formules de médicaments avec 100 % de chance de fonctionner sur l'Homme. Aujourd'hui, on estime que chaque nouveau traitement n'a que 10 % de chance d'avoir l'effet attendu lors des essais cliniques. Augmenter la probabilité permettra de gagner énormément de temps sur la commercialisation du produit.

En attendant, Colin Murdoch imagine un futur que l'on voit uniquement dans les œuvres de science-fiction. “Un jour, nous espérons pouvoir dire : « Voici une maladie, cliquez sur un bouton et vous obtiendrez la formule d'un médicament pour traiter cette maladie »“. Espérons que l'on y parvienne.