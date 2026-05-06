L’excellente Samsung Galaxy Tab S11 Ultra devient plus abordable avec cette offre, c’est le moment de craquer !

La dernière tablette haut de gamme de Samsung vous fait de l’oeil, mais vous vous cherchez un bon plan pour l’acheter à prix réduit ? Vous êtes au bon endroit ! En cumulant le code MYTABS11 et le bonus reprise de 130 €, vous bénéficiez d’une belle réduction de 274,90 € ! On vous explique tout.

Galaxy Tab S11 Ultra

Sorti il y a quelques mois, la Galaxy Tab S11 Ultra figure aujourd’hui encore parmi les meilleures tablettes premium actuellement en vente sur le marché. Avec ce nouveau modèle, Samsung a mis la barre très haute et vient directement concurrencer l’iPad Pro avec ses caractéristiques très haut de gamme. Mais ce condensé de nouvelles technologies a un prix : 1 449 €

La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra vous intéresse, mais vous attendez une belle offre pour craquer ? Ce bon plan devrait vous plaire. Le géant coréen vous propose actuellement d’acheter l’excellente tablette à prix réduit grâce à deux offres cumulables. La première baisse de prix se fait avec le code promo MYTABS11 qui vous permet d’avoir 10% de réduction dans le panier, soit 144,90 €.

La deuxième promotion est un bonus reprise de 130 € valable pour l’achat d’une tablette Galaxy Tab S11 Ultra du 6 mai au 7 juin 2026 inclus. Ce bonus reprise s’ajoute à la valeur de votre appareil (un smartphone, une tablette ou une montre connectée).
Cela représente une baisse de prix totale de 274,90 €, ce qui vous permet d’obtenir la Galaxy Tab S11 Ultra à 1174,1 €. C’est un excellent prix pour une tablette avec de telles caractéristiques !

Vite, le prix de la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra chute avec ces deux offres cumulables !

La Galaxy Tab S11 Ultra figure parmi les meilleures tablettes Android du moment. Et pour cause, ce modèle premium cumule les bons points. Sous le capot, elle embarque une puissante puce MediaTek Dimensity 9400+, gravée en 3 nm et épaulée par 12 Go de RAM. Elle offre donc des performances de haute volée tout en offrant une expérience utilisateur fluide, aussi bien pour les jeux, que pour des tâches exigeantes.

L’écran est à la hauteur de cette tablette haut de gamme. On retrouve ainsi un grand écran LTPO Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces. Cette dalle profite d’une définition WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à sa luminosité de 1600 nits, vous pouvez l’utiliser aussi bien en intérieur qu’à l’extérieur. Les images sont colorées et contrastées. La qualité sonore est aussi au rendez-vous avec un quadruple haut-parleur signé AKG.

Enfin, cette tablette est fournie avec le S Pen et dispose d’une batterie XXL de 11600 mAh compatible avec la charge rapide 45 W (15 watts sans fil).


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