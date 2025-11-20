Galaxy Tab S10 Lite : grosse baisse de prix sur l’excellente tablette, accompagnée d’un stylet S Pen !

Amazon casse les prix de nombreux produits high-tech dans le cadre du Black Friday. Vous souhaitez acheter une bonne tablette mais vous attendez une promotion pour vous équiper ? La récente Samsung Galaxy Tab S10 Lite passe à petit prix. Elle est ainsi proposée à 299,99 € au lieu de 400 €. C’est le bon moment pour craquer !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Galaxy Tab S10 Lite a rejoint la grande famille des tablettes Samsung il y a quelques semaines seulement et elle est d’ores et déjà considérée comme l’un des meilleurs modèles milieu de gamme du marché.

Alors qu’elle est sortie à 399,99 € dans sa version WiFi avec un espace de stockage de 128 Go, elle est actuellement affichée à seulement à 299,99 € pour le Black Friday sur Amazon. Si vous souhaitez une tablette pas chère mais qui a tout de même des caractéristiques qui tiennent la route, c’est le modèle qu’il vous faut. La bonne nouvelle, c'est que la Galaxy Tab S10 Lite est accompagnée d'un stylet S Pen et d'un chargeur offert.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite : la récente tablette est déjà en promotion pour le Black Friday

Vous cherchez une tablette avec de bonnes caractéristiques mais vous ne souhaitez pas vider votre livret A ? Après la Galaxy Tab S6 Lite sortie en 2020, Samsung revient avec son nouveau modèle, la Galaxy Tab S10 Lite. Mais ne vous fiez pas à son prix pour la juger, c’est une tablette qui ne manque pas d’atouts tout en profitant d’un prix réduit très attractif.

Elle embarque ainsi un bel écran de 10,9 pouces qui a une résolution de 2112 x 1320 pixels. Vous pourrez ainsi profiter de vos séries et films préférés dans les meilleures conditions. Sous le capot, on retrouve par ailleurs une puce Exynos 1380 couplée à 6 Go de RAM. C’est une configuration suffisante pour faire tourner la plupart des applications, même les plus gourmandes.

La Samsung Galaxy Tab S10 Lite est également dotée d’un capteur arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP. Avec sa batterie de 8000 mAh, vous pourrez profiter de cette tablettes tout au long de la journée sans avoir peur de la panne. Enfin, avec Gemini et les fonctionnalités IA, son utilisation vous facilite le quotidien.