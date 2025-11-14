La Samsung Galaxy Tab A9+ est à son prix le plus bas pour le Black Friday, c’est une affaire !

Le Black Friday approche à grands pas et de nombreux sites de e-commercent ont d’ores et déjà dévoilé leurs offres. La Samsung Galaxy Tab A9+ est actuellement proposée à petit prix sur Boulanger. Alors qu’elle était proposée à 299,90 € à sa sortie, elle passe exceptionnellement à 189,99 € seulement. Mais attention, à ce prix-là elle risque de ne pas rester longtemps en stock !

Les tablettes de la gamme A de Samsung sont connues peur leur excellent rapport qualité-prix. Pas chers mais avec des caractéristiques qui tiennent la route, ce sont des appareils qui n’ont pas à rougir de la concurrence. Et avec le Black Friday, vous pouvez faire une bonne affaire puisque la Galaxy Tab A9+ est bradée sur Boulanger.

Affichée à 299,90 € lors de sa sortie, elle était toujours proposée à 269,99 € sur le site de e-commerce. Mais elle est actuellement en promotion à 189,99 € seulement. Profitez-en sans tarder car les stocks partent vite !

Galaxy Tab A9+ : la tablette polyvalente de Samsung est à prix sacrifié pour le Black Friady

La Galaxy Tab A9+ est la grande soeur de la A9. Elle est en effet équipée d’un plus grand écran mais aussi d’un processeur plus puissant et d’une meilleure autonomie.

On retrouve ainsi un bel écran de 11 pouces qui profite d’une résolution WUXGA de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Et sous capot, cette tablette embarque un processeur Qualcomm SM6375 épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Vous pouvez ajouter une carte Micro SD pour stocker davantage de contenus. Avec cette configuration, vous profitez d’une tablette polyvalente, capable d’effectuer les tâches du quotidien sans perdre en fluidité.

La batterie de 7040 mAh vous offre par ailleurs une excellente autonomie. Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque la Galaxy Tab A9+ est équipée d’un capteur photo arrière de 8 MP couplé à un capteur selfie de 5 MP à l’avant. Vos photos sont nettes et détaillées.