Google vous avertira de l’imminence d’une canicule directement dans le moteur de recherche

Des millions de gens dans le monde redoutent l’arrivée de l’été et des vagues de chaleur qui ne manqueront pas de déferler sur nous. Google a annoncé sur son site que son moteur de recherche va bientôt afficher des informations relatives aux épisodes de canicule imminents.

Il se dit que Google est actuellement dans la tourmente. La compagnie lutte notamment pour reprendre du terrain sur Microsoft, dont le succès grandissant dans le domaine de l’Intelligence artificielle est devenu une menace existentielle pour la firme de Mountain View. Le géant de la recherche n’en oublie pas pour autant sa mission première, qui est « d’organiser les informations à l’échelle mondiale pour les rendre accessibles et utiles à tous ».

Google est déterminé à faire œuvre utile en affichant toujours plus d’informations en rapport avec le contexte dans lequel vous vous trouvez, comme vous pouvez le voir dans Google Maps, par exemple. Nombre de personnes anticipent avec anxiété l’arrivée de l’été et les vagues de chaleur qui l’accompagneront très probablement. En conséquence, le moteur de recherche vous alertera de l’imminence d’une canicule et des mesures à prendre pour en atténuer les effets.

Google va afficher les alertes canicules directement dans le moteur de recherche

Ces alertes aux fortes chaleurs seront initialement lancées par le Global Heat Health Information Network (GHHIN), un organe de l’Organisation mondiale de la santé. Ces informations seront vite relayées par Google, qui les affichera sur les écrans des utilisateurs, en fonction de leur zone géographique. Une telle fonctionnalité est non seulement utile, mais espérons-le, elle contribuera à sauver des vies.

En plus d'être utile au grand public, cette fonctionnalité est aussi bonne pour les affaires de Google. Sur son blog, la compagnie affirme que « chaque année, les fortes chaleurs tuent près de 500 000 personnes, et les décès liés à la chaleur sont en augmentation. Pour rester en sécurité lors d’événements météorologiques extrêmes, les gens se tournent souvent vers l’internet pour poser des questions. En fait, en juillet 2022, les recherches sur les vagues de chaleur ont atteint un niveau record à l’échelle mondiale ».

Source : Google