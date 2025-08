Comment protéger son iPhone de la chaleur durant la canicule ? Nos conseils pour préserver votre smartphone

Alors qu'une nouvelle vague de canicule s'apprête à frapper la France, on vous donne quelques conseils pour protéger votre iPhone des grosses températures.

Après un mois de juillet relativement frais, les températures caniculaires vont finalement faire leur retour en France dès cette première semaine d'août. Globalement, tout le pays sera concerné, avec toutefois des pics de chaleur prévus dans le sud de l'Hexagone.

On attend par exemple 36° C à Nîmes ce mardi, ou encore jusqu'à 34° C sur le pays méditerranéen ce mercredi. Et jeudi, le thermomètre va s'envoler puisque le mercure pourrait atteindre des valeurs entre 35 et 37° C dans le sud-ouest. Forcément, de telles chaleurs peuvent mettent à rude épreuve nos appareils électroniques, dont nos smartphones. Dans cet article, nous allons vous donner quelques conseils pour préserver votre iPhone des fortes températures. Notez qu'en majeure partie, ces indications sont également valables pour les smartphones Android.

Pourquoi les iPhone sont sensibles aux fortes chaleurs ?

Tout d'abord, il faut savoir que comme de nombreux appareils électroniques, les iPhone ne sont pas vraiment friands des températures élevées que l'on peut rencontrer en été. Pour les néophytes, un smartphone fonctionne comme un micro-ordinateur. Par conséquent, certains composants essentiels à son bon fonctionnement, à savoir le GPU, le CPU et la batterie lithium-ion sont particulièrement sensibles aux écarts importants de température.

D'après les indications officielles d'Apple, “les iPhone et les iPad sont conçus pour être utilisés dans les lieux où la température ambiante est comprise entre 0 et 35° C”.

Quels sont les signes d'une surchauffe ?

Si jamais la température intérieure de votre appareil dépasse les limitations citées plus haut par le constructeur, votre smartphone pourrait souffrir de plusieurs dysfonctionnements :

la recharge est ralentie ou dure plus longtemps que d'habitude, y compris la recharge sans fil

l'écran s'estompe subitement ou devient noir

le smartphone passe automatiquement en mode faible consommation du système d'ondes radio, ce qui réduit la qualité du signal cellulaire

le flash ou certaines fonctionnalités de l'appareil photo deviennent temporairement indisponibles

les performances (démarrage plus long, fréquence d'images réduite) diminuent sur les applis les plus gourmandes comme les jeux vidéo ou les services de streaming

Dans les cas les plus extrêmes, votre iPhone pourra même afficher le message d'alerte suivante : “Température. L'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être utilisé”. Dans ce cas, il sera impossible d'utiliser l'appareil tant que la température intérieure ne sera revenue à un niveau raisonnable. Toutefois, vous pourrez toujours passer des appels d'urgence.

Notez qu'une exposition prolongée à des températures élevées peut endommager sur le long-terme les composants internes de votre iPhone. Résultat, les performances globales peuvent diminuer, tout comme son autonomie maximale.

A lire également : Ne jouez pas à la Switch 2 au-dessus de cette température, Nintendo prévient que ça pourrait l’endommager

Que faire en cas d'alerte Température ?

Si jamais votre iPhone affiche cette alerte, nous vous recommandons de l'éteindre immédiatement. Ensuite et si cela est possible, placez-le dans un endroit plus frais et à l'abri de la lumière directe du soleil. Attendez tout simplement qu'il refroidisse avant de le redémarrer.

Attention, n'allez pas non plus dans l'excès pour refroidir plus rapidement votre appareil. Même si cela peut paraître évident, ce n'est pas vraiment une bonne idée de mettre votre iPhone dans le frigo ou dans le congélateur, même durant quelques minutes seulement. Des variations importantes de températures peuvent notamment provoquer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. La dernière chose que l'on veut, c'est bien d'avoir des gouttes d'eau sur le processeur ou la batterie…

Durant ce laps de temps, ne mettez surtout pas en charge votre appareil, la recharge étant évidemment source de chaleur. C'est valable à la fois pour la recharge filaire, sans fil, mais aussi à induction. Pour cause, le transfert de courant via des bobines à induction provoque des effets de perte d'énergie par échauffement importants.

Les bons gestes à adopter pour protéger son iPhone de la chaleur

Lors des canicules, il convient d'adopter quelques gestes de bon sens pour protéger son iPhone des grosses températures. En voici quelques-uns :

ne laissez pas votre appareil dans un véhicule , notamment sur le tableau de bord. Si vous ne pouvez pas faire autrement, faites en sorte de garer votre voiture à l'ombre ou dans un endroit frais (parking couvert ou sous-terrain, etc.)

, notamment sur le tableau de bord. Si vous ne pouvez pas faire autrement, faites en sorte de garer votre voiture à l'ombre ou dans un endroit frais (parking couvert ou sous-terrain, etc.) ne laissez pas votre iPhone exposé à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée. A la plage par exemple, rangez-le dans un sac ou cachez-le sous une serviette

pendant une durée prolongée. A la plage par exemple, rangez-le dans un sac ou cachez-le sous une serviette Pensez également à retirer la coque si elle est chaude . Les protections en plastique sont isolantes et ont tendance à retenir la chaleur. Vous pouvez également opter pour des coques plus légères, comme les coques en tissus par exemple

. Les protections en plastique sont isolantes et ont tendance à retenir la chaleur. Vous pouvez également opter pour des coques plus légères, comme les coques en tissus par exemple évitez d'utiliser des applications/fonctionnalités énergivores comme le guidage GPS, les jeux vidéo gourmands en ressources 3D, les services de streaming, les visioconférences ou l'utilisation prolongée de la caméra

Toujours dans l'idée de réduire la consommation d'énergie de l'appareil, et donc la génération de chaleur, vous pouvez réduire la luminosité de l'écran, fermer les applications inutiles en arrière-plan ou désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth. Activer le mode Avion permet également de diminuer la charge de travail de votre iPhone.

On vous invite également à ne pas procéder aux mises à jour iOS ou d'effectuer une restauration depuis le cloud lors des fortes chaleurs. Ces opérations sont particulièrement énergivores, puisqu'elles monopolisent le processeur de manière intense durant de longues minutes et font grimper la température de la batterie.