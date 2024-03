L’étoile montante chinoise de la voiture électrique arrive en France, voici ce que vous devez savoir

Zeekr, appartenant au géant automobile chinois Geely, s'apprête à introduire ses véhicules électriques innovants et réputés pour leur grande autonomie en France à la fin de 2024. Connue pour ses modèles haut de gamme tels que le break 001 et le monospace de luxe 009 en Chine, le constructeur entend désormais faire sa place dans notre l'Hexagone.

Derrière Zeekr se cache le géant chinois Geely, déjà propriétaire de marques renommées telles que Volvo et Polestar. En décidant d'exporter cette marque en Europe, le groupe chinois a créé une gamme dédiée aux véhicules électriques de luxe. Le constructeur propose actuellement deux modèles principaux : la berline 001 et le SUV Zeekr X que nous avons testé récemment et qui se distingue par des caractéristiques futuristes, comme le déverrouillage des portes par reconnaissance faciale.

Notre essai du Zeekr X Privilege a révélé une surprise de taille dans le segment des véhicules électriques premium. Avec une finition soignée et ses performances impressionnantes, ce SUV se positionne comme une sérieuse concurrente face aux géants tels que Audi et Mercedes, tout en affichant un prix plus attractif. Proposé à 44 990 euros pour le modèle de base, il offre un excellent rapport qualité-prix dans un segment où la concurrence est féroce. Malgré son lancement en Europe, les utilisateurs français doivent patienter avant de pouvoir acquérir ce modèle novateur, la marque travaillant actuellement à établir sa présence et son réseau de distribution dans l'Hexagone.

La Zeekr 001 se présente comme une berline électrique au design élégant et aux performances impressionnantes. Elle intègre un système électrique de 800 V permettant une recharge rapide et efficace, réduisant ainsi les temps d'attente. Les améliorations récentes sur ce modèle incluent une augmentation de la puissance du moteur, passant à 310 kW pour la version à moteur unique, et atteignant 580 kW pour les variantes à double moteur, offrant des accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes. Dotée de batteries de haute capacité, la 001 promet une autonomie allant jusqu'à 750 km en cycle CLTC, assurant ainsi de longues distances sans recharge.

Zeekr va débuter son déploiement en France fin 2024

Contrairement à d'autres acteurs majeurs comme Tesla, qui privilégient souvent la simplicité et l'efficacité, Zeekr mise sur un design distinctif et des fonctionnalités uniques. Cette identité de marque forte et cette proposition de valeur singulière pourraient remettre en question la suprématie des marques traditionnelles sur leur propre marché, en offrant aux utilisateurs une alternative séduisante qui allie luxe, technologie avancée et durabilité à un prix compétitif.

Zeekr, s'apprête ainsi à faire une entrée remarquée sur le marché français à la fin de l'année 2024. Cette expansion, longtemps attendue, vient d'être confirmée par la marque elle-même à nos confrères de Frandroid. Bien que les informations précises restent limitées jusqu'à l'annonce officielle prévue fin avril, ce constructeur a suscité un grand intérêt avec ses modèles 001 et X déjà disponibles sur d'autres marchés européens.

Les véhicules de Zeekrs pourraient toutefois rencontrer des obstacles liés au bonus écologique en France, en raison de leur fabrication hors Union Européenne. Malgré cela, l'innovation du constructeur, notamment avec la mise à jour récente de la 001 et l'introduction du nouveau modèle Mix, positionne la marque comme un acteur prometteur dans notre pays.

Mais le défi pour Zeekr ne se limite pas à l'introduction de ses modèles en France ; la marque doit également établir un réseau fiable de distribution et de service après-vente. Toutefois, avec le soutien de Volvo et d'autres partenaires de renom, le constructeur a toutes les cartes en main pour réussir son implantation au deuxième semestre 2024. En effet, ces partenariats facilitent l'accès à un réseau de distribution et de service établi, essentiel pour gagner la confiance des utilisateurs français habitués à un haut niveau de service.

