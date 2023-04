Zeekr X : voici le nouveau SUV électrique anti-Tesla avec reconnaissance faciale

Le géant chinois de l'automobile Geely vient de présenter officiellement le Zeekr X, un tout nouveau SUV électrique proposé sous la barre des 30 000 dollars. Ce modèle a plusieurs arguments à revendre, à commencer par son attirail technologique, comme le verrouillage des portes par reconnaissance faciale.

Que partagent Lotus, Smart et Volvo, des marques bien connues sur le marché français ? Elles appartient toutes au géant chinois de l'automobile Geely. Cet acteur majeur de l'industrie a débuté sa conquête de l'Europe depuis quelques années déjà, avec l'introduction de Polestar et Lynk&CO.

Mais en 2024, Geely compte aller plus loin en lançant sur le Vieux continent le Zeekr X, un tout nouveau SUV électrique. Dévoilé brièvement en février 2023, la compagnie vient de présenter officiellement au grand public le Zeekr X ce jeudi 13 avril 2023.

Le Zeekr X fait le pari de la technologie

Pour séduire les utilisateurs européens, Zeekr a fait le pari d'un style agressif, avec des lignes acérées, un capot avant sculpté plutôt court, des phares minimalistes et l'absence de poignées de portes à l'avant au profit d'un bouton. Sur ce dernier point, le Zeekr X innove puisqu'il embarquera également un système de déverrouillage par reconnaissance faciale.

En effet, une caméra 3D vient se loger dans le pilier de la voiture, sur la partie supérieure de la portière. Un gage de sécurité supplémentaire pour les futurs utilisateurs. Mais ce n'est pas tout puisque des capteurs de proximité seront également intégrées au portière, pour éviter des chocs éventuels avec un mur ou autre. L'intérieur n'est pas en reste avec ce gigantesque écran de contrôle de 14,6″ coulissant et ses fauteuils électriques. Le Zeekr X veut clairement s'imposer grâce à ces atouts technologiques comme l'explique le directeur général Any An. Selon lui, il sera même possible d'installer en option un réfrigérateur.

De belles performances sur le papier

Concernant ses caractéristiques techniques, le Zeekr X sera proposé en deux modèles. L'entrée de gamme sera une propulsion équipée d'un moteur électrique de 200 kW, soit une puissance de 268 ch. La seconde version aura 4 roues motrices et accueillera un moteur supplémentaire à l'avant, pour afficher une puissance totale de 315 kW (422 chevaux) pour un couple de 543 Nm. D'après Geely, le modèle à double moteur effectuera le 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes.

Notez que tous les modèles de Zeekr X s'appuient sur une batterie de 66 kWh à chimie NMC. Selon le constructeur, les deux versions afficheront des autonomies respectives de 512 et 560 km en cycle CLTC, la norme en vigueur en Chine.

L'autre bonne surprise, le prix

Il faut ajouter à ces spécifications prometteuses et ses fonctionnalités originales un prix plutôt surprenant. Dans le bon sens du terme. En effet, le Zeekr X sera proposé à partir de 27 600 dollars (24 968 € après conversion) dans sa version Propulsion. La Dual Motor n'est pas beaucoup plus cher, avec un tarif de base fixé à 30 500 dollars (27 591 €).

Selon Geely, les livraisons du Zeekr X débuteront en juin 2023 en Chine, avec un objectif de 40 000 ventes d'ici la fin de l'année. Ensuite, le SUV fera ses débuts sur d'autres marchés, en Europe notamment, “en temps voulu“.

Crédits : InsideEV's