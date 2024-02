Lancia Ypsilon : la 1re voiture électrique de la marque se dévoile, elle arrive bientôt en France

Pour le retour de sa célèbre Ypsilon, Lancia a lancé une campagne de teasing qui vient de prendre fin. La compacte 100 % électrique s'est enfin dévoilée sous toutes ses formes.

Malgré ses 117 ans d'histoire, Lancia était peu à peu tombée dans l'oubli. Dommage pour une marque qui se voulait synonyme d’élégance italienne intemporelle avec des modèles aussi emblématiques que les Flaminia et Aurelia B24 Spider, les performantes Delta, Stratos et 037, ou même les éclectiques Fulvia ou Beta HPE.

Désormais dans le giron du groupe Stellantis, la marque s'apprête néanmoins à faire son grand retour. Une renaissance qui débutera avec un modèle au nom bien connu d'Ypsilon avant trois autres voitures, qui font partie du plan stratégique “Dare Forward” de Stellantis justement. Plutôt qu'un énième SUV, la nouvelle Lancia Ypsilon se présentera sous la forme d'une compacte 100 % électrique. Celle-ci a d'ailleurs fait l'objet d'une campagne de teasing en plusieurs étapes, mais qui a été quelque peu été entachée par plusieurs fuites. Quoiqu'il en soit, Lancia a profité de la Saint-Valentin pour enfin dévoiler sa nouvelle Lancia Ypsilon. Ou tout du moins une toute première édition limitée Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina.

Une base commune et connue

Pour la troisième génération de la Lancia Ypsilon, le constructeur s'est appuyé sur le groupe Stellantis qui a fourni sa plateforme technique CMP (pour Common Modular Platform, soit “plateforme commune modulaire”). Celle-là même qui équipe la Peugeot e-208 de 2e génération, mais aussi l’Opel Corsa E. La Lancia Ypsilon affiche ainsi des dimensions de 4,08 m de long, 1,76 m de large et 1,44 m de haut pour un poids de 1 584 kg.

En matière de design, Lancia a été puiser dans sa riche histoire pour faire quelques clins d'œil à des modèles iconiques, à l'instar de la Stratos. Ainsi, ce modèle légendaire dans le monde du rallye prête ses phares arrière ronds à la nouvelle Ypsilon qui arbore en plus un Y en acier inoxydable brossé dont la police de caractère originale s’inspire du monde de la mode. Ils sont bien entendu à LED comme sur la très contemporaine Lancia Pu+Ra HPE. Ce concept qui avait été dévoilé l'an dernier à Milan prête également ses traits à la face avant de la nouvelle Lancia Ypsilon. Certes, le design est ici plutôt clivant avec ses trois faisceaux lumineux qui soulignent le logo Lancia, mais la voiture affiche clairement sa différence, bien que l'on retrouve aussi clairement un lien de parenté avec la dernière Opel Corsa quand on l'observe de profil.

Lancia a également fait les choses différemment dans l'habitacle. Forcément, la Lancia Ypsilon se devait d'intégrer les écrans qui sont dans l'air du temps. L’instrumentation derrière le volant est ainsi 100 % numérique, tandis que l'infodivertissement est assuré par un écran tactile de 12,5 pouces, qui surplombe les buses d'aération. Baptisé S.A.L.A. (pour “salon” en italien, mais aussi Sound Air Light Augmentation), il bénéficie notamment d'un bouton unique afin de contrôler les fonctions audio, de climatisation et d'éclairage de la voiture. Il équipera aussi les futurs modèles de Lancia. Car il semble que le constructeur italien ait été attentif aux critiques sur le tout numérique qui devient petit à petit la norme dans certaines voitures électriques. Ainsi, outre S.A.L.A., l'Ypsilon conserve d'autres boutons bien utiles tels que les commandes de climatisation qui sont plus facilement accessibles à l'aveugle.

Compatible Apple CarPlay et Android Auto, le système d'infodivertissement est associé à un chargeur sans fil pour un smartphone, trois ports USB-C et un assistant virtuel qui, on l'espère, sera plus performant que ceux que nous avons pu tester chez d'autres constructeurs jusqu'à présent.

L'avant de la console centrale est surmonté par une étrange tablette ronde baptisée tavolino (table). Cette pseudo table basse est censée renforcer l'ambiance de salon de la Lancia Ypsilon. Reste à savoir si on pourra y déposer son smartphone sans risque de le voir se promener dans tous les sens pendant la conduite. À propos de conduite, Lancia indique que son Ypsilon sera le seul modèle du segment équipé de série du système de conduite autonome de niveau 2.

Par ailleurs, les sièges de la voiture marquent eux aussi leur différence, en s'inspirant de fauteuils italiens classiques. Massants et chauffants, ils sont habillés de velours bleu recyclé avec un motif nervuré et des surpiqûres. Il faut dire que la voiture sera d'abord lancée dans une édition spéciale Cassina Limited Edition, du nom du fabricant italien de meubles de luxe qui est aussi connu pour le design de ses produits. Lancia et Cassina avaient d'ailleurs déjà collaboré lors du lancement du concept-car Lancia Pu+Ra HPE.

Jusqu'à 403 km d'autonomie pour la Lancia Ypsilon

L'annonce du lancement de la Lancia Ypsilon s'est accompagnée de celle de la stratégie de Lancia en matière d'électrification. Le constructeur italien prévoit le lancement de trois nouveaux modèles, un tous les deux ans. De plus, Lancia ne lancera plus que des modèles 100 % électriques à partir de 2026.

En attendant, la nouvelle Lancia Ypsilon est la toute première voiture 100 % électrique de la marque. Elle est équipée d'un moteur qui développe 115 kW (soit 156 ch) et 260 Nm de couple. Ce dernier est alimenté par une batterie relativement modeste de 51 kWh. Avec une consommation annoncée qui est comprise entre 14,3 et 14,6 kWh aux 100 km, cette configuration devrait lui permettre de parcourir jusqu'à 403 km en cycle mixte WLTP. La recharge demandera 24 minutes pour passer 20 à 80 % ce qui est équivalent à 100 km d’autonomie en 10 minutes environ. Rien de neuf donc, avec des chiffres calqués sur ceux de la Peugeot e-208 et de l’Opel Corsa E. Notez que cette version électrique de l'Ypsilon sera suivie d'une déclinaison thermique équipée d’un 3 cylindres avec micro hybridation d’ici la fin de l'année.

D'autre part, Lancia précise que la nouvelle Lancia Ypsilon est soutenue par Free2move Charge avec deux propositions. D'une part, Free2move Charge Home qui offre une assistance aux particuliers pour l'installation, le financement et la garantie des systèmes de recharge à domicile, ainsi que d'autres matériels et services liés à l'énergie. D'autre part, Free2move Charge Go qui est censé garantir l'accès à un large réseau de bornes de recharge publiques.

Par ailleurs, le lancement de la Lancia Ypsilon s'accompagnera par le développement d'un réseau de plus de 70 nouvelles concessions dans autant de grandes villes. À la suite de l’Italie, les premiers marchés concernés seront la Belgique et les Pays-Bas, suivis de la France (avec 20 concessionnaires et 80 points de service prévus) et de l'Espagne, puis de l'Allemagne en 2025. Enfin, Lancia devrait s'inspirer de Tesla pour soutenir son développement à l'international. En effet, la marque va mettre en place un nouveau modèle de distribution, qui prévoit 50 % des ventes en ligne.

Commercialisée à 1906 exemplaires afin de marquer la date de naissance de la marque Lancia, la Lancia Ypsilon sera produite en Espagne à l’usine de Figueruelas située près de Saragosse.