Xiaomi SU7 : comment suivre la présentation de la supercar électrique en direct ?

La Xiaomi SU7, première supercar électrique du géant de la tech, s'apprête à être dévoilée en direct ce 28 mars, promettant d'électriser le monde de l'automobile avec ses innovations. Après un avant-goût au MWC 2024, l'heure est venue de lever le voile sur celle qui veut faire du mal aux Tesla.

Xiaomi se prépare à dévoiler sa première voiture, la SU7, sa première incursion dans le domaine des supercars électriques, lors d'une présentation en direct très attendue ce jeudi 28 mars à midi, heure française. Après une première apparition remarquée au MWC 2024, cette berline électrique promet d'allier haute technologie et performances de pointe.

L'événement de lancement de la Xiaomi SU7, accessible en direct via la chaîne YouTube de Xiaomi, offre une occasion unique de découvrir en temps réel les caractéristiques et les innovations de ce nouveau véhicule électrique. Avec son design avant-gardiste et ses spécifications impressionnantes, cette voiture suscite déjà un vif intérêt dans la communauté automobile et technologique.

Comment suivre la conférence de lancement de la supercar électrique Xiaomi SU7

Quand a eu lieu la conférence : ce jeudi 28 mars

À quelle heure le live va-t-il commencer : à 12h (heure française)

Comment voir la conférence : ici sur le site à l'aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

Combien de temps dure le live : un peu plus d'une heure

La SU7 se distingue par ses moteurs HyperEngine V6 et V6s, capables de fournir une densité de puissance de 6,78 kW/kg, positionnant la berline parmi les véhicules électriques les plus performants du marché. Cette puissance lui permet d'atteindre des accélérations fulgurantes, avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 2,78 secondes pour le modèle SU7 Max.

En outre, la SU7 intègre une batterie de 101 kWh adoptant une architecture CTB (Cell To Body), qui non seulement optimise l'espace intérieur mais promet également une autonomie de 800 km selon le cycle chinois CLTC. La berline bénéficie également de technologies avancées telles que le système de conduite autonome Xiaomi Pilot et l'interface HyperOS, assurant une intégration parfaite avec l'écosystème du fabricant.

En dépit de ces caractéristiques haut de gamme, Xiaomi maintient le mystère autour du prix de la SU7, même si les rumeurs évoquent un tarif avoisinant les 65 000 euros en Chine, plaçant ainsi la berline dans une gamme compétitive au regard de ses prestations.