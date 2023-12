Bonus écologique 2024 : on a enfin la liste des voitures électriques éligibles

Le gouvernement vient enfin de dévoiler la liste officielle des voitures électriques éligibles avec le nouveau bonus écologique. Sans surprise, on retrouve dans ce listing de nombreux modèles européens et français.

Comme vous le savez peut-être, le bonus écologique doit faire peau neuve dès ce vendredi 15 décembre 2023. Avec cette nouvelle formule, le coup du pouce du gouvernement va intégrer dans son calcul les fameux critères environnementaux, une mesure pensée pour favoriser les véhicules électriques fabriqués en Europe et en France.

Pour cause, ce score environnemental doit refléter les émissions de CO2 générées par la fabrication d'un véhicule. Cette notation prendra notamment en compte :

le modèle du véhicule et notamment le nombre de places

le lieu d'assemblage

le volume et le poids des matériaux utilisés

les caractéristiques de la batterie

ou encore l'acheminement et la distance parcourue entre le site de production et le lieu de distribution

“Jusqu'à présent, l'Etat ne fixait aucune condition sur les modalités de fabrication des véhicules achetés avec le bonus. Des centaines de millions d'euros d'argent public allaient donc à des véhicules avec une très mauvaise empreinte carbone. Dorénavant, c'est fini. Pour être éligible au bonus, un véhicule électrique devra avoir un impact environnemental limité, lors des étapes de fabrication et de transport”, assure Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie et des Finances.

On connaît enfin la liste des voitures éligibles au bonus écologique

Et en ce jeudi 14 décembre 2023, veille d'entrée en vigueur du nouveau bonus écologique, le gouvernement vient enfin de dévoiler la liste exhaustive des modèles éligibles. Au total, on retrouve dans ce listing pas moins de 22 marques différentes, parmi des grands constructeurs français comme Renault et Peugeot, des leaders européens comme Fiat, BMW ou encore Mercedes et Volkswagen, mais aussi Tesla à notre grande surprise (même s'il y a une justification à la présence du constructeur américain).

Effectivement, seule la Tesla Model Y est éligible au bonus écologique français. On se doute qu'il s'agit uniquement des modèles fabriqués sur le territoire européen, à savoir au sein de la Gigafactory de Berlin. Au total et à l'heure où nous écrivons ces lignes, 78 voitures électriques sont éligibles. Voici la liste complète :

Abarth : Abarth 500

: Abarth 500 Audi : Q4 45 E-Tron

: Q4 45 E-Tron BWM : Serie 4, Serie X, iX1 et iX2

: Serie 4, Serie X, iX1 et iX2 Citroën : ë-C4 et ë-C4 X, ë-Berlingo, Jumpy Space Tourer

: ë-C4 et ë-C4 X, ë-Berlingo, Jumpy Space Tourer Cupra : Born 150 kW 58/62 kWh, Born 170 kW 77/82 kWh, Born 170 kW 58/62 kWh

: Born 150 kW 58/62 kWh, Born 170 kW 77/82 kWh, Born 170 kW 58/62 kWh DS : DS 3 et DS 3 Crossback

: DS 3 et DS 3 Crossback Fiat : 500e, 600e, e-Doblo, Ulysse

: 500e, 600e, e-Doblo, Ulysse Hyundai : Kona

: Kona Jeep : Avenger

: Avenger Mazda : MX-30

: MX-30 Mercedes : Classe EQA, Classe EQB, EQT

: Classe EQA, Classe EQB, EQT Mini : Mini Electric

: Mini Electric Nissan : Townstar, Leaf

: Townstar, Leaf Opel : Combo, Combo e-Life, Astra, Astra Sports Tourer, Corsa, Mokka, Zafira Life

: Combo, Combo e-Life, Astra, Astra Sports Tourer, Corsa, Mokka, Zafira Life Peugeot : e-Rifter, 308, 3008, 208, 2008, Expert Traveller

: e-Rifter, 308, 3008, 208, 2008, Expert Traveller Renault : Zoe, Twingo électrique, Megane e-Tech, Scenic e-Tech, Kangoo e-Tech Electric

: Zoe, Twingo électrique, Megane e-Tech, Scenic e-Tech, Kangoo e-Tech Electric Skoda : Enyaq, Enyaq Coupé, Enyaq 80, Enyaq 60, Enyag 80X, Enyaq 50

: Enyaq, Enyaq Coupé, Enyaq 80, Enyaq 60, Enyag 80X, Enyaq 50 Smart : EQ Fortwo

: EQ Fortwo Tesla : Model Y

: Model Y Toyota : ProAce City Verso Electric, ProAce City Verso, ProAce City

: ProAce City Verso Electric, ProAce City Verso, ProAce City Volkswagen : Up!, ID. 3 Pro S 150 kW, ID. 3 Pro 150 kW, ID. 4 Pure 125 kW, ID. 4 Pro 150 kW, ID. 4 Pro 150 kW, ID. 4 Pure 109 kW, ID. 4 Pro 128 kW, ID. 4 Pro 210 kW, ID. 4 GTX 220 kW, ID. 4 Pro 4Motion 210 kW, ID. 4 GTX 250 kW, ID. 5 Pro 150 kW, ID. 5 Pro 128 kW, ID. 5 Pro 128 kW, ID. 5 Pro 210 kW, ID. 5 GTX 220 kW, ID. 5 GTX 250 kW, ID. 7 Pro 210 kW

: Up!, ID. 3 Pro S 150 kW, ID. 3 Pro 150 kW, ID. 4 Pure 125 kW, ID. 4 Pro 150 kW, ID. 4 Pro 150 kW, ID. 4 Pure 109 kW, ID. 4 Pro 128 kW, ID. 4 Pro 210 kW, ID. 4 GTX 220 kW, ID. 4 Pro 4Motion 210 kW, ID. 4 GTX 250 kW, ID. 5 Pro 150 kW, ID. 5 Pro 128 kW, ID. 5 Pro 128 kW, ID. 5 Pro 210 kW, ID. 5 GTX 220 kW, ID. 5 GTX 250 kW, ID. 7 Pro 210 kW Volvo : C40 et XC40

Notez que certains modèles de la liste seront également éligibles au leasing social à 100 € par mois. Le gouvernement a également officialisé aujourd'hui le lancement de cette autre mesure en phare, en préparation depuis plus de deux ans maintenant. C'est notamment le cas de la Peugeot e-208, de la Renault Twingo e-Tech, de la Citroën ë-C4 ou encore de l'Opel Mokka Electric.