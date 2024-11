ZFE : on fait le point sur les nouvelles interdictions en vigueur dès le 1er janvier 2025

De nouvelles règles vont entrer en vigueur dans les différentes ZFE françaises dès le 1er janvier 2025. Dans cet article, nous allons faire le point sur ce qui attend les automobilistes dès l'année prochaine dans les zones concernées.

Instaurées en 2015, les ZFE ou zones à faibles émissions visent à diminuer l'impact sur la santé des Français de la pollution de l'air provoquée par le trafic routier. Année après année, les conditions pour circuler dans les différentes ZFE de l'Hexagone se sont alourdies.

Depuis le 1er janvier 2024 par exemple, les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air 4 ne peuvent plus circuler dans les ZFE de Strasbourg, de Lyon ou de Grenoble. Il s'agit pour rappel des voitures Diesel Euro 3 fabriquées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. Et comme l'a prévu la Loi Climat et Résilience de 2021, de nouvelles règles concernant les ZFE vont entrer en vigueur dès ce 1er janvier 2025. Dans cet article, nous allons faire le point sur ce qui attend les automobilistes dès le début d'année prochaine.

De nouvelles ZFE vont ouvrir dès le 1er janvier 2025

Il s'agit d'un engagement sur lequel le gouvernement ne compte pas revenir. Dès ce 1er janvier 2025, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront instaurer une ZFE si les valeurs de la qualité de l'air recommandées par l'OMS sont dépassées.

Concrètement, une trentaine de ZFE supplémentaires va donc voir le jour en France, portant leur nombre total à 42. Les agglos concernées qui n'ont pas encore de ZFE vont donc devoir restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996, soit les véhicules non-classés. Cela concerne également les véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et les poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001.

Parmi les ZFE à venir, on compte notamment :

Dunkerque

Lille

Douai-Lens

Valenciennes

Le Havre

Metz

Rennes

Brest

Le Mans

Nantes

Angers

Tours

Orléans

Limoges

Bordeaux

Bayonne

Pau

Perpignan

Nîmes

Avignon

Toulon

Annemasse

Annecy

Chambéry

Nancy

Mulhouse

Dijon

A quoi s'attendre dans les ZFE existantes ?

Concernant les 12 ZFE déjà en activité, il y aura également des changements à prévoir. Selon la qualité de l'air observée, les règles d'accès seront plus dures ou au contraire plus souples. Dans certaines villes par exemple, les véhicules classés Crit'Air 3 ne pourront plus circuler (voitures diesel immatriculées avant 2011 ou essence avant 2006).

Mine de rien, il va s'agir d'un tournant majeure, puisqu'au total plus de 8 millions de véhicules seront soumis à des restrictions de circulation dans les grandes villes. Soit 21 % du parc automobile français !

Paris, Lyon et Grenoble

Ce sera par exemple le cas dans les métropoles parisiennes et lyonnaises, les deux villes étant considérées comme des territoires ZFE effectifs. Comprenez ici que les seuils réglementaires de qualité de l'air sont régulièrement dépassés sur ces deux territoires. A Lyon par exemple, l'INSEE estime que près de 60 000 véhicules supplémentaires n'auront plus le droit de circuler.

Concernant Grenoble, la ville ne doit pas suivre le calendrier strict de Paris et Lyon, mais elle a décidé de le faire quand même. Par conséquent, les Crit'Air 3 seront aussi persona non grata dès le 1er janvier prochain.

Saint-Etienne

A Saint-Etienne, les conducteurs stéphanois vont pouvoir souffler un peu. En effet, si les utilitaires et les poids lourds Crit'Air 4 et 5 seront bien interdis, ce ne sera pas le cas des voitures. Précisons toutefois que le périmètre de la ZFE sera élargi, en intégrant désormais les grandes axes de la métropole.

Strasbourg

Concernant Strasbourg, les bons résultats obtenus en matière de qualité de l'air lui permettent de reporter l'interdiction des Crit'Air 3 jusqu'au 1er janvier 2027. Néanmoins, la ville a mis en place une consultation publique (ouverte jusqu'au 24 novembre) pour prendre le pouls des habitants sur la question.

Les ZFE épargnées par les restrictions

Et enfin, certaines ZFE ne devraient connaître aucun bouleversement au 1er janvier 2025. C'est notamment le cas à Marseille, où l'interdiction des Crit'Air 3 a été annulée au printemps dernier en raison des bons résultats de la cité phocéenne. Le statut quo est également maintenu dans les ZFE de Montpellier, de Toulouse, de Rouen ou encore de Reims et de Nice.