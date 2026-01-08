Google et Qualcomm s’allient pour booster les mises à jour de votre voiture sous Android Automotive OS

Qualcomm vient d’officialiser un nouveau partenariat avec Google. Cette fois-ci, il ne concerne pas un projet commun de PC sous Android. Il s’adresse aux conducteurs de voitures équipées d’Android Automotive OS, qui devraient voir un impact direct sur leur expérience utilisateur.

Aujourd’hui, pour bénéficier de fonctionnalités avancées au volant, il est possible de connecter son smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay à son véhicule. Mais certains automobilistes peuvent se passer de cet intermédiaire et bénéficier d’une expérience Android autonome grâce à un système directement intégré dans leur voiture : Android Automotive OS.

Si c’est votre cas, les deux récentes annonces de Qualcomm devraient vous intéresser. Après avoir teasé lors du Snapdragon Summit en septembre dernier un projet commun de PC portable sous Android (rebaptisé Aluminium OS selon une offre d’emploi indiscrète), le concepteur de puces vient en effet d’officialiser un nouveau partenariat avec la firme de Mountain View.

Les voitures sous Android Automotive OS embarquant des puces Snapdragon vont profiter de mises à jour plus rapides

Cette collaboration entre Google et Qualcomm va servir à instaurer une « plateforme de référence unifiée » pour les véhicules dotés d’Android Automotive OS et de puces Snapdragon, ce qui devrait permettre aux constructeurs automobiles de gagner en rapidité sur la création de prototypes et d’innovation globale. Pour les automobilistes, cela se traduirait par une expérience utilisateur nettement améliorée grâce à un déploiement bien plus rapide des nouveautés. Le fruit de cette collaboration devrait voir le jour avec Android 17.

Mais ce socle commun n’est pas la seule nouveauté annoncée par Qualcomm, selon nos confrères d’Android Authority : dans la même veine, les voitures embarquant des puces Snapdragon seront compatibles avec Project Treble. Pour rappel, cette initiative initialement introduite en 2017 avec Android Oreo offre une simplification de l’architecture interne d’Android. Là aussi, cela permet d’accélérer le déploiement des mises à jour.

Les propos de Qualcomm soulignent la durabilité du partenariat : le concepteur de puces a mis en avant « un plan solide de mises à jour logicielles critiques sur 10 ans » et a précisé que Project Treble sera pris en charge par quatre générations de puces automobiles Snapdragon et plus de quatorze processeurs.