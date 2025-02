ZFE : cette ville renonce à mettre des amendes, les automobilistes ont gagné la bataille

Face à la grogne des automobilistes, cette ville a choisi de baisser les armes. Finalement, pas d'amendes au sein de sa ZFE… du moins jusqu'en 2027.

Comme vous le savez peut-être, il y a pas mal de changements du côté des ZFE en activité en France depuis ce 1er janvier 2025. Pour cause, plus d'une trentaine de ZFE supplémentaires ont vu le jour, ce qui a porté leur nombre à 42 au total.

Concernant les plus anciennes zones à faibles émissions, les règles ont également changé, parfois pour offrir plus de souplesse ou à contrario, pour plus de sévérité. A Paris, Lyon et Grenoble par exemple, les véhicules classés Crit'Air 3 ne peuvent plus circuler depuis ce début d'année.

Dans certaines villes, le statut quo a été maintenu, comme à Marseille, Toulouse, Rouen, Nice ou encore Montpellier. Dans le cas du chef-lieu de l'Hérault, il était toutefois question d'instaurer des verbalisations pour les véhicules non-autorisés. Mais ce sera finalement pas le cas.

Pas d'amende dans la ZFE de Montpellier

Comme le rapportent nos confrères du journal Midi Libre, les élus métropolitains ont décidé de graver dans le marbre l'absence de contraventions dans sa ZFE jusqu'en 2027. Il n'y aura pas non plus de signalétiques dédiées. Pour entériner la chose, un moratoire doit d'ailleurs être voté le 13 février prochain.

Si ce changement sonne comme un revers pour la métropole, la vice-présidente en charge des mobilités Julie Frêche assure le contraire. D'après elle, cette décision s'inscrit dans la continuité de la stratégie établie : “Rien n'a changé. La ZFE est maintenue. On a toujours dit qu'on allait faire oeuvre de pédagogie. C'est ce que nous faisons. Et il a toujours été convenu qu'il n'y aurait ni panneaux, ni contrôles, ni verbalisations”, clame-t-elle.

Une ZFE avec de multiples détracteurs

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une belle victoire pour les détracteurs de la ZFE montpelliéraine. Et autant dire qu'ils sont nombreux. L'avocat Me David Guyon en fait d'ailleurs partie. Fin janvier 2025, celui qui représente l'Association des libertés fondamentales a décidé de déposer un recours contre l'arrêté du 22 décembre 2023. C'est ce texte qui a entériné la création de la ZFE de Montpellier. D'après lui, la ZFE remet en question “la liberté de circulation” et représente manifestement “une rupture d'égalité devant la loi”.

“On ne trie pas des véhicules, on trie des gens. Or, la loi doit être la même que vous soyez riche ou pauvre […] Là, clairement, la loi n'est pas la même. Si vous n'avez pas les moyens de changer de véhicule, vous, c'est dehors”, a-t-il dénoncé dans les colonnes d'Auto Moto.