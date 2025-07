Test Xiaomi Smart Band 10 : un écran plus grand pour une endurance toujours aussi spectaculaire

Le Band de Xiaomi est de retour avec quelques améliorations toujours bienvenues. Malgré une augmentation de 10 euros, ce nouveau Smart Band 10 reste-il la référence des bracelets connectés ? Réponse dans ce test.

Comme chaque année au début de l’été, le Smart Band de Xiaomi refait son apparition dans une version améliorée. Seul son prix abordable, parmi les plus bas du marché pour un bracelet connecté aussi riche de fonctionnalités, est une constante, très appréciée des consommateurs. Avec un tarif de démarrage qui n’excède pas les 50 euros, le Smart band 10 ne déroge pas à cette règle. Pour ce tarif, un design en aluminium, verre et plastique reste de mise. Ceux qui souhaitent ajouter une touche d’élégance peuvent avec cette nouvelle édition 2025 opter pour un cadre céramique à peine plus cher.

C’est dans cette version que nous avons testé le nouveau bracelet connecté de Xiaomi. Quelles sont les nouveautés apportées par le Smart Band 10 ? Conserve-t-il tout son intérêt face à la concurrence, rude, des modèles à petit prix, y compris dans sa propre famille Xiaomi (les Band Pro, notamment) ? Après quelques jours d’évaluation sans quitter ce tracker, voici notre avis.

Prix et disponibilité

Décliné dans sa version standard en trois coloris – rose, gris et noir, le Smart Band 10 est commercialisé au prix de 49,99 euros, soit 10 euros de plus que le Smart Band 9 l’an passé. En version céramique blanc perle, le bracelet coûte même 59,99 euros. Quel que soit votre choix, le bracelet assorti fourni est en caoutchouc fluoré. Précisons que sur le site de Xiaomi, il est possible d’activer un coupon qui donne droit à une réduction de 10% (5 à 6 euros, selon la version).

A lire aussi – Test Xiaomi Smart Band 9 : écran, batterie, capteurs améliorés et prix plus bas… la formule magique ?

Les accessoires pour customiser le Smart Band 10 ne sont pas franchement mis en avant sur le site de Xiaomi. Il faut aller sur le descriptif du Smart Band 10 pour accéder via une petite flèche aux bracelets compatibles. On y découvre un pendentif pour porter le tracker autour du cou (à 29,99 euros) et un grand nombre de bracelets en caoutchouc, cuir ou métal, à partir de 19,99 euros.

En revanche, le clip de course qui permet d’attacher le tracker à sa chaussure n’est proposé que pour le Smart Band 9, sans qu’on soit sûr de sa compatibilité avec le Band 10. Il y a de grandes chances que ce soit le cas puisque lorsqu’on glisse le Band 10 dans le panier du Mi Store, des accessoires pour Band 8 sont proposés en complément…

Fiche technique

Xiaomi Smart Band 10 Dimensions

46,57 x 22,54 x 10,95 mm Poids 16 g (27 g bracelet inclus) Écran

1,72 pouce AMOLED, 60 Hz, 1500 nits Définition 212 x 520 pixels Résolution 326 pixels par pouce

Connectivité Bluetooth 5.4 Capteurs

Cardiofréquencemètre avec SpO2 (oxymètre), accéléromètre, gyroscope, boussole, magnétomètre, capteur de luminosité Étanchéité

5 ATM (jusqu’à 50 mètres) Batterie

233 mAh Autonomie 21 jours annoncés Chargement Câble USB avec chargeur magnétique intégré Temps de recharge 60 minutes Compatibilité À partir d’Android 8 ou iOS 12 Matériaux cadre céramique (édition spéciale) ou aluminium, écran en verre, bracelet en TPU

Le Smart Band 10 fonctionne sous HyperOS 2 et nécessite l’installation de l’application Mi Fitness pour Android ou iOS. Pour profiter de toutes les fonctionnalités de Xiaomi Smart Hub, il est nécessaire de disposer d’un smartphone ou d’une tablette Xiaomi sous HyperOS 2. Nous avons testé le Band 10 avec un smartphone Android de marque concurrente pour lequel il est impossible de synchroniser son calendrier, par exemple (mais ce serait possible avec un iPhone).

On ne change pas une formule qui gagne

Ceux qui ont investi dans un Smart Band 8 ou 9 seront tentés par un upgrade vers la version 10 du fait de l’écran sensiblement plus grand. Pour le reste, les différences esthétiques sont mineures. Ce nouveau Smart Band conserve les mêmes atouts que précédemment (discrétion, légèreté, port confortable) et les mêmes inconvénients (pas de bouton pour piloter le tracker, surface d’affichage étroite).

Désormais de 1,72 pouce (soit 0.1 pouce de plus), l’écran gagne un peu en largeur, sans atteindre le confort d’une montre carrée ou ronde. Dès qu’on reçoit un SMS un peu long, il faut scroller, avec un confort de lecture qui n’est pas optimal. Quant à l’affichage d’un menu un peu long, il nécessite 3 lignes voire soit faire appel au défilement automatique. Pour le reste, y compris la surveillance de ses données pendant une séance de sport, par exemple, cette petite taille n’est pas vraiment un problème.

La version céramique fait partie des nouveautés de cette édition 2025. Xiaomi n’a, en revanche pas changé le fermoir du bracelet, moins pratique à fermer qu’un fermoir traditionnel. Le câble de charge magnétique reprend le design des derniers Smart band 9, Smart Band 9 Pro ou à la Redmi Watch 4.

Xiaomi mise tout sur l'écran, plus large et lumineux

Avec des bordures d’écran affinées, le Smart band 10 peut donc se targuer, comme on le disait plus haut, d’un écran plus grand, sans pour autant afficher des dimensions en forte hausse. Le tracker reste aussi dodu que son prédécesseur (presque 11 mm d’épaisseur, ce qui manque un peu d’élégance sur un petit poignet), mais il prend moins d’un millimètre en largeur pour une longueur identique.

L’écran s’avère, de plus, sensiblement plus lumineux que celui de son prédécesseur, atteignant 1500 nits. Cela prend toute son importance, en extérieur, en plein soleil. Si un mode automatique est activé par défaut, il est possible de forcer au maximum cette luminosité pour lire facilement ses constantes, y compris lors d’un running en plein milieu de journée. À réserver à un usage ponctuel, car l’autonomie en prend un coup.

De nombreux réglages sont accessibles depuis cet écran tactile. La taille des caractères n’étant pas bien grande, on apprécie d’autant plus cet affichage lumineux et haute définition qui rend sa lisibilité tout à fait satisfaisante.

Une navigation 100% tactile

Si le téléchargement de l’application Mi fitness est indispensable au fonctionnement du Smart Band 10, il est possible d’accéder à la plupart des fonctionnalités depuis le tracker. L’absence de tout bouton qui faciliterait la navigation n’est vraiment pénalisante que si on a éteint le tracker et qu’on n’a pas le chargeur à portée de main pour le rallumer. L’interface 100% fluide est suffisamment fluide et réactive pour assurer un pilotage assez aisé.

La navigation est simple à base de glissements de doigt vers le bas, vers le haut, sur les côtés pour accéder aux notifications, aux fonctions, aux widgets et au centre de commande (raccourcis). Une pression longue sur l’écran permet de changer de cadrans parmi ceux, officiels, préinstallés par Xiaomi.

L’appareil se charge de surveiller automatiquement au quotidien votre sommeil, votre nombre de pas et vos dépenses de calories. Vous pouvez aussi lancer depuis l’écran les activités sportives de votre choix parmi les 150 modes disponibles et obtenir ainsi des données précises en fin de session. Elles sont toutefois plus détaillées encore dans l’appli et parfois accompagnées de conseils et d’analyses. N’hésitez pas à définir pour chaque activité vos objectifs, le mode pause automatique ou encore les rappels que vous souhaitez recevoir (une alerte à chaque kilomètre parcouru, par exemple).

Si de nombreux réglages sont accessibles depuis le Band 10, il sera indispensable de passer par l’application pour certains d’entre eux parmi les plus essentiels : la surveillance avancée du sommeil (pas de suivi du sommeil paradoxal sans cela), le suivi du rythme respiratoire et de celui du SpO2 toute la journée… L’utilisateur devra donc au moins dans les premiers temps jongler entre les réglages dans l’appli et ceux sur le bracelet. Un peu fastidieux, mais nécessaire sous peine de passer à côté de fonctions importantes.

Pour choisir le type de notifications souhaitées ou accéder à un plus grand choix de cadrans pour personnaliser l’affichage, le passage par l’application Mi Fitness s’avère indispensable. Les cadrans incluant des mini-jeux pilotables au doigt et au geste sont toujours de la partie, mais cela reste assez anecdotique en termes de jouabilité. La partie Cours sensoriels interactifs (sous l’onglet entraînement) reste peu intéressante en France, en l’absence de téléviseurs sous HyperOS 2 pour transformer le band 10 en une sorte de manette de jeu.

Des fonctions axées sur le sport

Avec un bracelet connecté vendu autour de 50 euros, ne vous attendez pas à trouver l’accompagnement santé de certaines montres haut de gamme. Les capteurs intégrés se limitent au strict minimum, un cardiofréquencemètre avec analyse du SpO2 ou encore les traditionnels accéléromètre et gyroscope. Pas d’altimètre. Pas de capteur de température, d’ECG ou de tensiomètre. Il n’y a d’ailleurs toujours pas non plus de GPS intégré. Pour le suivi d’activités en extérieur, le smartphone devra rester à proximité du Band 10, que ce soit pour la géolocalisation ou la réception des notifications.

S’il est possible d’afficher tous types de messages dont ses SMS, smileys inclus, il est impossible d’y répondre. Vous êtes également avertis d’un appel et vous pouvez l’accepter ou le refuser depuis le Band 10 en envoyant des réponses rapides personnalisables, du genre « je te rappelle plus tard ». En l’absence de micro et de haut-parleur, la conversation se tiendra exclusivement depuis le smartphone.

Le Smart Band 10 se focalise donc essentiellement sur le suivi d’activités, qu’il s’agisse du sommeil, du stress ou du sport. Dans ce dernier cas, il offre un bon niveau de précision, avec la possibilité, pour la course, de faire des entraînements par intervalles.

Avec cette nouvelle édition toujours étanche et dont l’écran est pilotable avec les doigts mouillés, le mode natation a été amélioré : précis en termes de comptage des longueurs, il mesure la fréquence cardiaque sous l’eau. Il devient aussi possible de partager ses données de fréquence cardiaque avec d’autres appareils compatibles (comme le compteur de vélo Garmin Edge 840) ou avec l’application Strava. Enfin, il est possible d’activer la détection automatique, valable pour un large éventail de sports (la course, la marche, le cyclisme, le saut à la corde, l’elliptique et le rameur).

Sur le suivi du sommeil, notre avis est plus mitigé. Le Smart Band 10 détecte parfaitement les phases de sommeil et de réveil, mais les analyses ne sont pas assez poussées (malgré la nouvelle association de Xiaomi avec des instituts de référence) voire à la limite du contradictoire : « la nuit dernière, la qualité de votre sommeil était satisfaisante. En détail vous vous êtes endormi très tard. ». On ne comprend pas non plus à quoi correspondent les pourcentages de sommeil paradoxal, léger et profond. Tout cela manque un peu d’explications et les suggestions ne semblent pas spécialement avoir de rapport avec le sommeil analysé. Cela ressemble plus à des conseils de bon sens.

Mi Fitness, une utilisation simple au quotidien

L’application se montre, en revanche, claire et intuitive, même si on peut lui reprocher une évolution par toutes petites touches au fil des ans. Elle est composée d’un tableau de bord personnalisable (onglet santé) et d’un historique d’activités détaillé incluant une carte, des graphiques, de nombreuses mesures jusqu’au temps de récupération (onglet entraînement). Sous l’onglet Appareil, on peut télécharger de nouveaux cadrans et gérer ses notifications. Enfin, l’onglet profil est dédié aux données personnelles et à la gestion d’autorisations. Autant dire qu’il faut tout accorder ou presque à ce type de dispositif connecté pour qu’il fonctionne de façon optimale. Mieux vaut en être conscient.

Le téléchargement d’applications n’étant pas au programme, il faut se contenter des outils mis à la disposition des utilisateurs par Xiaomi. Heureusement, ils fonctionnent plutôt bien. Presque tous peuvent être utilisés par un smartphone non Xiaomi (ce qui n’est pas toujours le cas avec d’autres marques), comme la fonction “trouver le téléphone” ou “appareil photo” pour déclencher la caméra du smartphone à distance.

L'autonomie toujours aussi bonne

L’autonomie des Smart Band est excellente et la version 10 ne déroge pas à la règle. Nous n’avons pas pour notre part atteint les 21 jours annoncés, mais il aurait sans doute fallu pour cela limiter les notifications, n’activer aucun réglage supplémentaire et ne pas tester de fonctions sportives. En faisant tout cela avec modération, le Smart Band a déclaré forfait en 13 jours, ce qui reste une endurance remarquable.

Bien sûr, certaines fonctions peuvent mettre à mal cette autonomie comme la luminosité poussée au maximum ou l’écran « toujours allumé » dans les réglages. Cette dernière option peut réduire l’autonomie de moitié ! La bonne nouvelle est que le chargement du Smart Band 10 est très rapide. Il nous a fallu tout juste 44 minutes pour passer de 10% à 100%.