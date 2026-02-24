Des photos confirment que le Leica Leitzphone ne copie pas le Xiaomi 17 Ultra

Le Leica Leitzphone apparaît déjà dans des photos prises en boutique. Ces images montrent un design retravaillé par rapport au Xiaomi 17 Ultra. La marque semble vouloir affirmer davantage son identité photographique.

Xiaomi a récemment renforcé son partenariat stratégique avec Leica avec le lancement du Xiaomi 17 Ultra. Ce modèle incarne le sommet de la gamme pour 2026. Il mise fortement sur la photographie mobile avec un capteur principal d’un pouce et une certification Leica APO. La marque promet une qualité d’image améliorée, notamment en basse lumière. Le 17 Ultra se positionne clairement face aux iPhone 17 et aux Galaxy S haut de gamme.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquaient une déclinaison particulière du Xiaomi 17 Ultra. Sur certains marchés, il devait être commercialisé sous le nom de Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Beaucoup imaginaient alors un simple changement de logo. Cette hypothèse semblait crédible, car les précédentes collaborations entre les deux marques reposaient sur une base technique identique. Mais de nouvelles photos viennent contredire cette idée.

Le Leica Leitzphone affirme son identité avec un design retravaillé face au Xiaomi 17 Ultra

Des clichés publiés par @Frankforphones montrent le Leica Leitzphone exposé dans une boutique en Thaïlande. Contrairement au Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, le dos n’est pas bicolore. Il adopte un gris foncé proche de celui utilisé sur certains appareils photo Leica récents. Le logo rouge Leica, le marquage Leica sur le module photo et le logo Xiaomi sont pivotés à 90 degrés. Ils sont ainsi lisibles lorsque le smartphone est tenu en mode portrait. Le cadre apparaît en finition argentée et porte la gravure “Leica Camera Germany”.

La fiche technique de ce dernier resterait en revanche identique à celle du Xiaomi 17 Ultra. On retrouverait un capteur principal de 50 MP avec ouverture f/1.7 et capteur d’un pouce. Un ultra grand-angle de 50 MP compléterait l’ensemble. Le téléobjectif périscopique de 200 MP offrirait un zoom optique continu de 75 mm à 100 mm. Le Leitzphone proposerait aussi des accessoires supplémentaires et une bague rotative autour du module photo. Le lancement mondial de ces deux appareils est attendu autour du MWC début mars. Leur disponibilité exacte et les marchés concernés restent encore à préciser.