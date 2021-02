Les voitures Tesla font partie des moins fiables du marché, selon cette étude

Une étude de J.D. Power estime que les voitures Tesla sont, de très loin, moins fiables que celles de ses concurrents. Tandis que Lexus, Porsche et Kia se partagent les plus hautes places du classement, la firme d’Elon Musk se retrouve tout en bas. Ce n’est pas la première fois que la qualité de fabrication de ses véhicules est pointée du doigt.

En seulement quelques années, Tesla est devenu un acteur majeur du secteur automobile. Les nombreuses innovations apportées par la firme, ainsi que le design futuriste de ses véhicules en ont fait un des constructeurs les plus populaires du moment. Mais cette stratégie a un prix, et elle commence à beaucoup faire parler d’elle au point même d’attirer les railleries de ses concurrents : la qualité de fabrication des voitures Tesla laisse franchement à désirer.

On ne compte plus en effet les histoires rocambolesques vécues par les conducteurs sur la route. Qu’il s’agisse d’une vitre arrière passager qui se détache subitement sur l’autoroute ou du toit qui s’envole lorsque la voiture roule trop vite, acheter une Tesla revient souvent à faire un compromis entre modernité et solidité. C’est d’ailleurs l’avis de J.D. Power : dans sa dernière étude, l’expert en automobile a classé les constructeurs selon leur niveau de fiabilité. Sans surprise, Tesla se retrouve en bas de la liste.

Tesla est loin derrière ses concurrents en matière de fiabilité

Dans son « Étude annuelle sur la fiabilité des véhicules américains 2021 », J.D. Power place Lexus, Porsche et Kia dans le trio de tête. Tesla, elle, fait partie des derniers du classement. Cependant, le cabinet précise que sa position est un peu particulière, car les conditions d’évaluation ne remplissent pas entière les critères fixés. En effet, tous les constructeurs ont fait l’objet d’un questionnaire utilisateurs dans 50 états, alors que Tesla n’en compte que 35.

À lire également — La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue au monde en 2020, et de loin !

D’après J. D. Power, dans des conditions optimales, seules Jaguar Alfa Romeo et Land Rover se placeraient derrière la firme d’Elon Musk. Un état des faits que celui-ci ne nie pas : le milliardaire a ainsi déconseillé d’acheter ses voitures lorsque la cadence de production accélère. Reste à voir si Tesla parviendra à hausser le niveau en matière de qualité de fabrication. Dans le cas contraire, cela risque bien de lui porter préjudice à l’avenir. Pour rappel, le constructeur a récemment récupéré 158 000 Model S et X à cause d’un bug dangereux du tableau de bord.

Source : J.D. Power