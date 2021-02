La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue au monde en 2020, et de loin !

The EV Sales Blogsite, un site web qui suit de près les chiffres des ventes mondiales de VE, indique que la Model 3 domine une fois de plus les ventes de véhicules électriques dans le monde pour la troisième année consécutive. En 2020, sur plus de 3 millions de voitures électriques vendues, la Tesla Model 3 représente 12 % de part de marché.



Selon The EV sales Blogsite, Tesla a vendu 365 240 Model 3 au cours de l’année 2020, bien loin devant la Wuling HongGuang Mini EV en deuxième position avec ses 119 255 unités vendues. La troisième place est occupée par une Française, la célèbre Renault Zoe, avec 100 431 véhicules vendus.

Sur les plus de 3 124 000 voitures électriques vendues au cours de l'année, la Tesla Model 3 représente 12 % de parts de marché au niveau mondial. Depuis quelques années maintenant, Tesla reste encore et toujours le numéro 1 des ventes de voitures électriques. La Tesla Model 3 a donc représenté la majeure partie des ventes de Tesla en 2020, puisque Tesla aurait vendu un total de 449 550 véhicules électriques l’année dernière, malgré les difficultés liées au COVID-19.

Tesla peine encore à séduire l’Europe

Contrairement à d’autres marchés, les Européens semblent toujours préférer d’autres constructeurs automobiles au constructeur américain. En effet, Tesla a récemment chuté à la troisième position en Europe derrière Volkswagen et Renault. Néanmoins, Tesla pourrait rapidement reprendre la tête de notre marché dès 2021.

On peut s’attendre à ce que Tesla devienne de plus en plus populaire en France, notamment grâce à la nouvelle baisse de prix de plus de 13 000 euros sur la Model 3, qui va sans aucun doute fortement aider à dynamiser les ventes. Avec un prix de départ de 36 800 euros, bonus écologique compris, la Tesla Model 3 est désormais plus intéressante que jamais.

De plus, Tesla va bientôt inaugurer son immense Gigafactory à Berlin, où il produira notamment des Model Y avec de meilleures batteries. D’après le site de Tesla, l’usine sera opérationnelle dans peu de temps, puisque la production de la Model Y pourrait débuter dès mi-2021. Plus tard, en 2022, nous devrions aussi voir débarquer un modèle plus compact et abordable, autour de 25 000 euros seulement. Grâce à la nouvelle usine à Berlin, nous pourrions également voir une réduction importante des délais de livraison, qui pouvaient être de plusieurs mois sur certains modèles.

