L'autorité américaine de la route, NHTSA, demande à Tesla de rappeler 158 000 voitures suite à la découverte d'un bug de l'écran du tableau de bord potentiellement très dangereux. Celui-ci peut définitivement cesser de fonctionner pendant la conduite. On ne sait pas encore si le problème affecte aussi des modèles vendus en Europe.

Le NHTSA demande à Tesla de rappeler 158.000 Model S et X vendues aux Etats-Unis. Ces véhicules sont tous touchés par un bug qui peut rendre l'écran du tableau de bord complètement inutilisable en pleine conduite – et de manière définitive. Les conducteurs perdent alors accès à la caméra de recul, aux contrôles de température, et aux système d'assistance à la conduite Autopilot, ce qui peut se révéler accidentogène. Seul un passage par un centre de réparation peut régler le problème.

Selon NHTSA, les véhicules touchés sont des Tesla Model S vendues entre 2012 et 2018 et Model X vendues entre 2016 et 2018. Le problème vient de la puce mémoire flash employée dans ces véhicules. Cette mémoire de 8Go eMMC NAND accompagne le processeur Nvidia Tegra 3 qui assure l'affichage sur les écrans des Tesla. Le problème c'est qu'au fil des ans cette mémoire se remplit. Lorsque le véhicule en est à 8 Go, le bug se manifeste.

L'écran ne répond alors plus. NHTSA explique que la survenue du bug est inexorable au bout de 5 à 6 ans d'utilisation. Le gros des pannes devrait ainsi se déclarer en 2022 si rien n'est fait. Tesla reconnaît le problème mais doit encore accepter le rappel des véhicules. A en croire NHTSA le problème ne pourrait pas être réglé via une mise à jour OTA. Mais cela reste à démontrer.

L'agence estime que ces mises à jour “ne vont pas assez loin”, principalement parce que la caméra de recul est désormais obligatoire au niveau fédéral et que la survenue du bug en fait perdre l'accès. On relève que ce n'est pas le seul problème constaté sur les premiers véhicules Tesla. L'écran du tableau de bord était volontiers touché par des problèmes, notamment, de jaunissement.

Source : The Verge