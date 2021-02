Tesla : Elon Musk déconseille d’acheter votre voiture lorsque la cadence de fabrication accélère

Le patron de Tesla Elon Musk reconnaît de gros problèmes de qualité dans ses usines lorsque la production est en phase d'accélération. L'entrepreneur ose recommander d'acheter son véhicule au tout début de la production ou lorsque la production d'un modèle donné a atteint sa vitesse de croisière.

Les clients Tesla sont en général très contents de leur voiture – au point de recommander à leur entourage de franchir le pas eux-aussi. Il faut dire que la formule des voitures de la firme d'Elon Musk a de quoi séduire : on est sur des objets hyper connectés, avec un look digne des berlines des meilleurs constructeurs tout en donnant accès à ce qui se fait de mieux en matière de conduite autonome, motorisation et autonomie.

Pourtant, Tesla ne les fabrique pas par magie. Et une grande part de l'activité du constructeur est d'apprendre à produire ses véhicules dans de grands volumes, tout en maintenant une qualité de fabrication constante. Or, il semble que nous n'en soyons pas encore tout à fait là. On peut en effet régulièrement lire les mésaventures de certains clients de la marque.

Elon Musk reconnaît que les Tesla produites dans les périodes de rush sont de moins bonne qualité

Il y a par exemple le cas de ce client qui rapporte que la roue avant de sa Model X est tombée sans raison une semaine après achat. Il y a également ce problème reconnu par Tesla sur la Model 3 qui fait tomber le pare-chocs arrière de certains véhicules lors de fortes précipitations. Ou encore ce bug hyper dangereux du tableau de bord qui a provoqué le rappel de 158 000 Model S et X.

Ce n'est pas en soit une grande surprise. Tesla est un constructeur jeune, et jusqu'à il y a encore peu Elon Musk devait dormir en permanence sur ses lignes de production pour régler un à un les problèmes qui empêchaient ses usines de monter en cadence. En 2020, la firme a atteint de nouveaux records de production – et le nombre de plaintes de clients a également augmenté.

Dans une interview avec l'analyste Sandy Munro Elon Musk décrit son problème chronique de contrôle qualité avec une candeur étonnante. “Cela nous a pris du temps pour rendre l'appareil de production plus fluide. Mes amis me demandent : ‘Quand est-ce que je dois, idéalement, acheter une Tesla ?' Je leur répond : ‘Et bien achetez-la soit au début, soit lorsque la production atteint son rythme de croisière”, explique sans ciller l'entrepreneur.

Elon Musk va même jusqu'à totalement déconseiller d'acheter une Tesla lors de la montée en cadence de la production : “lorsque la production augmente, c'est très difficile de rester dans un mode d'ascension vertical et de faire tout bien dans le détail”, reconnaît Elon Musk.