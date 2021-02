Tesla Model 3 : la vitre arrière passager se détache subitement sur l’autoroute

Voilà une autre avarie à rajouter à la collection de Tesla. En effet, la conductrice d'une Model 3 a eu la mauvaise surprise de voir l'une de ses vitres passager se détacher subitement, alors que le véhicule était lancé à pleine vitesse sur l'autoroute.

Cette affaire risque encore d'offrir une raison à Ford de tacler Tesla. En effet et comme le rapportent nos confrères du site AutoEvolution, la conductrice d'une Tesla Model 3 s'est récemment payé une peur bleue. Alors qu'elle roulait sur l'autoroute 55 à Orange, dans le sud de la Californie, la propriétaire entend un craquement au niveau de la vitre arrière passager.

Inquiète, elle décide de se reporter sur la voie de droite afin de sortir rapidement de la voie rapide. “J'ai entendu un craquement derrière moi et quand je me suis retournée, toute la vitre arrière passager était brisée. J'ai immédiatement commencé à essayer de me frayer un chemin vers la voie réservée aux véhicules lents pour sortir de l'autoroute. J'ai heurté une bosse en passant de la voie 3 à la voie 2 et cela a suffi à faire tomber la vitre brisée sur l'autoroute”, raconte Julie McCuen.

Tesla rechigne à effectuer les réparations

Dans la vidéo fournie par la conductrice, on constate que la vitre est tombée en un seul bloc, et non en mille morceaux, et ce grâce à la pellicule teintée appliquée par le constructeur. Dans la foulée, Julie McCuen s'est rendue rapidement au centre Tesla de Santa Anna, située non loin du lieu de l'accident.

Amère, elle explique avoir dû batailler pour se faire entendre par les équipes de Tesla, qui au départ ne croyaient pas en sa version des faits. Seulement, les images enregistrées par les capteurs de la Model 3 lui ont donné raison. Un scandale pour la conductrice, d'autant que Tesla n'était pas enclin à effectuer les réparations dans les plus brefs délais. Après d'âpres négociations, le constructeur a finalement daigné réparer la vitre cassée. “C'est vraiment triste parce que dans l'ensemble, j'aime ma voiture, mais le côté service de Tesla a été une déception. Ils ne savent pas traiter correctement un client dans ce centre”, assure-t-elle dépitée.

