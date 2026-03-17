Ryzen 7 9800X3D : le processeur gaming ultime est à un super prix

Le Ryzen 7 9800X3D fait l'objet d'une réduction de près de 40% en ce moment. Le processeur haut de gamme appréciée pour sa polyvalence et notamment par les gamers, passe ainsi sous la barre des 350 € au lieu de 529,90 €.

Amd Ryzen 7 9800 X3D

AliExpress célèbre son anniversaire avec une pluie de promotions. Les processeurs n’échappent pas à cette opération spéciale. C’est le moment parfait pour vous offrir le Ryzen 7 9800X3D, le processeur haut de gamme d’AMD.

Lancé à 529,90 €, il est actuellement disponible à 326 € grâce à une double promotion. Le processeur est affiché à 371,96 €, ce qui est déjà un bon prix, mais vous pouvez obtenir 45 € de réduction supplémentaire avec le code promo FRASPHD45.

Notez que le produit est expédié gratuitement par AliExpress depuis son entrepôt en France, dans un délai de 1 à 4 jours. Vous pouvez par ailleurs bénéficier d'un payement en 4 fois par PayPal.

Voici tous les codes actuellement disponibles dans le cadre de l'opération. Mais attention, ils sont valables pour un nombre limité de stocks.

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat : SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

AMD Ryzen 7 9800X3D : l’excellent processeur gaming est à un bon prix

Successeur du Ryzen 7800X3D, lui aussi très populaire sur le segment gaming, le Ryzen 7 9800X3D est actuellement le processeur ultime pour les gamers qui veulent une configuration performante et évolutive pour les années à venir. Grâce à sa polyvalence, il est également parfait pour les créateurs de contenus.

Ce processeur adopte l’architecture Zen 5 d’AMD qu’il associe avec la technologie 3D V-cache qui constitue l’un de ses principaux atouts. Il peut ainsi empiler la mémoire cache sur 3 niveaux, ce qui accélère les performances pour les usages intensifs.

Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D dispose de 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence boost allant jusqu'à 5,2 GHz. Il dispose d’un gros cache L3 de 96 Mo qui permet de stocker plus de données accessibles directement dans la mémoire, ce qui réduit énormément les temps de latence.


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