En France, Renault fait déjà travailler des robots humanoïdes sur ses chaînes de production

Les robots humanoïdes arrivent dans les usines en France. Renault a déjà commencé à les intégrer sur ses lignes de production. Ces machines prennent en charge des tâches physiques répétitives.

L’automatisation progresse rapidement dans l’industrie. De nombreuses entreprises investissent dans des robots pour améliorer la productivité. Amazon utilise déjà des machines capables de trier, déplacer et préparer des commandes dans ses entrepôts. Le groupe prévoit d’automatiser une large partie de ses opérations dans les prochaines années. Cette évolution vise à réduire les coûts et à limiter les tâches les plus pénibles pour les employés.

Dans le secteur automobile, les robots humanoïdes suscitent beaucoup d’attentes. Tesla a longtemps mis en avant son robot Optimus, présenté comme un futur outil de production. Pourtant, ce modèle reste encore en phase de développement et n’est pas utilisé de manière concrète en usine. D’autres constructeurs passent désormais à une étape plus avancée, avec des machines réellement déployées sur leurs lignes de production.

Renault déploie 350 robots humanoïdes Calvin-40 dans son usine de Douai pour assembler ses voitures électriques

Renault a commencé à intégrer des robots humanoïdes dans son usine de Douai, dans le Nord de la France. Ces machines, appelées Calvin-40, sont déjà utilisées sur les lignes qui produisent des modèles électriques comme la Renault 5. Elles peuvent soulever jusqu’à 40 kg et répéter ces mouvements de nombreuses fois par jour. Leur rôle consiste à transporter des pneus ou certaines pièces vers les zones d’assemblage.

Le constructeur prévoit d’en déployer jusqu’à 350 unités dans les 18 prochains mois. Renault vise une réduction de 30 % du temps de production par véhicule. Le groupe veut aussi diminuer ses coûts industriels de 20 % sur cinq ans. Développés par la société Wandercraft, ces robots utilisent des caméras et des signaux lumineux pour fonctionner en toute sécurité. Ils restent pour l’instant limités à des tâches physiques simples.

Les étapes finales d’assemblage nécessitent encore l’intervention humaine, car elles demandent plus de précision et de rapidité. Renault indique toutefois que ces robots sont déjà pleinement intégrés à sa production, ce qui marque une étape importante dans l’utilisation industrielle des humanoïdes. Le site de Douai, spécialisé dans les véhicules électriques, sert donc déjà de terrain d’essai à grande échelle pour cette nouvelle génération de machines.