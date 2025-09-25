MG fait chuter le prix de ses voitures électriques de plusieurs centaines d’euros grâce à la prime CEE

Après avoir été privé du bonus écologique français, MG s’associe à OTC Flow afin de faire bénéficier ses clients de la prime CEE sans condition de revenu. Résultats : les prix de toutes les voitures électriques de MG baissent de 350 à 525 euros selon le profil de l’acheteur.

L’arrivée de MG dans l’hexagone a fait trembler plus d’un grand nom de l’automobile électrique en France. La MG4 affichait un prix d’entrée attractif, sans compter le bonus écologique. Mais l’État a revu sa politique en 2024 et a décidé de priver les voitures électriques (VE) fabriquées en Chine de cette aide gouvernementale. À cela s’est ajoutée l’instauration en Europe de droits de douane supplémentaires à l’encontre des VE produites en Chine.

Pour conserver sa compétitivité sur le marché français, MG a dû se réinventer du point de vue commercial. Au-delà de la réduction des tarifs, le constructeur chinois vient d’adopter une nouvelle stratégie : il s’est associé à OTC FLOW pour pouvoir faire bénéficier ses clients de la prime CEE (pour Certificats d’Économies d’Énergie) et ainsi faire baisser le prix de ses modèles électriques.

MG fait baisser le prix de ses voitures électriques jusqu’à 525 € grâce à la prime CEE

L’aide CEE est un dispositif français instauré en 2006 pour encourager la transition énergétique. Il a été étendu au secteur automobile et aide désormais à l’achat – ou à la location – de véhicules 100 % électriques de catégorie M1 ou N1. Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises ou collectivités, mais le montant de la prime dépend du profil du client : elle s’élève à 350 € s’il s’agit d’un particulier et jusqu’à 525 € si c’est une entreprise ou une collectivité locale.

Si MG peut y prétendre, c’est parce qu’il s’est associé à OTC FLOW France, spécialiste de la décarbonation et de l’optimisation énergétique. Trois de ses modèles y sont donc éligibles : la berline MG4, le SUV MGS5 EV et le roadster MG Cyberster.

Concrètement, imaginons que vous êtes un particulier : la prime déduite du prix des voitures sera de 350 €. Si vous êtes intéressé par la MG4 standard, elle vous reviendra à 22 640 € (son tarif de référence conseillé est de 29 990 €, mais MG vous propose une réduction de 5 000 € Avantage client MG et une aide à la reprise de 2 000 €). Si en revanche vous jetiez votre dévolu sur la MGS5 EV, elle passerait à 32 140 € (son tarif de référence conseillé est de 38 490 €, mais MG déduit une offre de lancement de 3 500 €). Finalement, si c’est la MG Cyberster qui vous séduit le plus, vous pourriez l’avoir à 62 640 €.