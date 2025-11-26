Enfin, une bonne nouvelle pour le bonus écologique qui va augmenter ! Mais seulement pour quelques voitures…

Au micro de France Inter, le ministre de l’Économie Roland Lescure annoncé une très bonne nouvelle pour tous ceux qui comptent acheter une voiture électrique en 2026. Ce dernier va bénéficier d'une prime supplémentaire… à condition de respecter un certain détail, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles.

D'abord véritable fierté du gouvernement français, bien heureux de prouver qu'il s'intéresse à la transition écologique, le bonus écologique a été quelque peu malmené en 2025. D'abord une baisse des primes, puis une nouvelle source financement liée aux CEE (certificats d’économies d’énergie). Tout cela n'appelait pas vraiment à l'optimisme quant à son avenir. C'est donc une excellente surprise que nous a livré ce 26 novembre Roland Lescure, le ministre de l'Économie. Sur France, ce dernier a évoqué le bonus écologique en apportant une bonne nouvelle.

Le ministre a en effet fait deux promesses. Premièrement, le bonus écologique sera maintenu en 2026, ce qui est presque une petite surprise en soi, compte tenu du fait que les primes à l'achat d'une voiture électrique ont beaucoup fait débat à l'Assemblée au moment de définir le budget de l'année prochaine. Mais ce n'est pas tout. Certains modèles auront même droit à une prime supplémentaire, a fait savoir Roland Lescure. Selon lui, celle-ci pourrait atteindre 1000€. Mais attention, tout le monde ne pourra pas en profiter.

Quelles voitures électriques pourront profiter de la surprime du bonus écologique en 2026 ?

En réalité, cette annonce de Ronand Lescure est plus une confirmation qu'une véritable nouvelle, puisque cette surprime a été actée en septembre dernier. On sait donc déjà quels véhicules celle-ci concerne, à savoir ceux produits en Europe. C'est ici qu'un problème se pose : à l'heure où nos voitures sont assemblées à partir de composants fabricants aux quatre coins du monde, comment définir celles qui ont été construites en Europe.

Tout cela est encore bien flou, tout autant que le montant de la surprime d'ailleurs. Si celui-ci est normalement de 1000€, Ronand Lescure a déclaré sur France Inter que “si vous achetez un véhicule électrique fait en France, fait en Europe, vous avez jusqu’à 5 700 euros de primes”. Or, à l'heure actuelle, le bonus écologique peut atteindre 4200€ pour les plus faibles revenus, ce qui ferait une surprime de 1500€. Reste à savoir si cette augmentation concernera tous les foyers, ou seulement les plus modestes.