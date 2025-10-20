Voitures électriques : dépêchez-vous d’installer une borne à domicile, cela coûtera sûrement plus cher en 2026

Le CIBRE (crédit d’impôt pour les bornes de recharge électrique) pourrait bien ne pas voir passer la nouvelle année. Le projet de budget 2026 prévoit en effet de supprimer ce dernier, augmentant ainsi la facture de 500€ pour les automobilistes. Pour l'heure, il semblerait bien que ce soit la direction vers laquelle on se dirige.

L'année dernière, le gouvernement a de nouveau affiché sa volonté de faire de la voiture électrique le moyen de transport de demain en augmentant le montant maximal du CIBRE, le crédit d’impôt pour les bornes de recharge électrique. Celui-ci permet, encore aujourd'hui, de profiter de jusqu'à 500€ de crédit d'impôt après l'installation d'une borne de recharge à son domicile.

Pour les automobilistes, cette mesure permet de sauter le pas de l'électrique. Pour le gouvernement, elle sert d'argument pour ses ambitions de transition écologique. Bref, tout le monde y gagne… sauf peut-être le budget de l'État. En tout cas, c'est ce que laisse entendre le nouveau projet de budget pour 2026, qui prévoit la suppression pure et simple du CIBRE.

Installer une borne de recharge à domicile pourrait coûter plus cher en 2026

Au vu de la situation actuelle du gouvernement et du blocage sur le budget 2026, il est encore possible que les choses changent. Mais, depuis l'introduction, celui-ci n'a toujours pas été remis en question. Autrement dit, mieux vaut s'attendre à la fin du crédit d'impôt dès l'année prochaine. Pour Olivier Hamard, cité par nos confrères d'Automobile Propre, « c’est une mesure qui risque de casser une dynamique ».

Sur le même sujet – Hacker une borne murale Tesla lui a rapporté presque 50 000 euros, voici comment

Pour le directeur général de Zeplug et président de l’Association française des opérateurs de recharge, cette décision est totale contradiction avec la communication de gouvernement quant à la transition écologique. 46 932 foyers ont installé une borne de recharge à domicile en 2024, probablement convaincu par l'aide financière de l'État.

Il faudra attendre que le projet de loi de finances soit voté pour avoir le fin de mot de l'histoire. Mais il semblerait bien que l'Assemblée Nationale ait d'autres priorités – et d'autres points de friction sur le budget – à l'heure actuelle.