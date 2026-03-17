Ces montres Garmin peuvent désormais répondre aux messages WhatsApp

Les montres connectées gagnent de nouvelles fonctions au fil des mises à jour. Certaines cherchent à remplacer davantage le smartphone au quotidien. Une nouveauté importante arrive sur plusieurs modèles Garmin.

Les montres connectées évoluent rapidement depuis quelques années. Elles ne servent plus seulement à suivre le sport ou afficher des notifications. Les fabricants cherchent à les rendre plus autonomes. Certaines intègrent désormais la 5G ou même des fonctions de communication par satellite. L’objectif est de permettre d’envoyer des messages ou passer des appels sans sortir son téléphone.

L’intelligence artificielle fait aussi son arrivée sur ces appareils. Des modèles récents peuvent aider à organiser la journée ou répondre à des demandes simples. D’autres misent sur des fonctions plus classiques, comme les appels ou la gestion des notifications. Dans tous les cas, la messagerie reste essentielle. Pouvoir lire et surtout répondre aux messages directement depuis une montre devient un critère important pour de nombreux utilisateurs.

Garmin ajoute WhatsApp sur ses montres et permet enfin de répondre aux messages directement depuis l’écran

Garmin propose désormais une intégration de WhatsApp sur certaines de ses montres connectées. Cette nouveauté change un point important. Jusqu’ici, les utilisateurs pouvaient uniquement lire les messages reçus via les notifications. Il est maintenant possible de répondre directement depuis la montre, grâce à un clavier intégré. L’application permet aussi de consulter jusqu’à 10 messages récents par conversation et de réagir rapidement aux messages.

Voici les montres Garmin compatibles avec l’application WhatsApp :

Garmin D2 Air X15

Garmin Enduro 3

Garmin fēnix 8 Pro

Garmin fēnix 8

Garmin fēnix E

Garmin Forerunner 570

Garmin Forerunner 970

Garmin tactix 8

Garmin Venu 4

Garmin Venu X1

Garmin vívoactive 6

Cette évolution rapproche Garmin des montres connectées plus polyvalentes. La marque, connue pour ses fonctions sportives, élargit progressivement ses usages. Il reste toutefois une limite importante. La majorité des modèles ne dispose pas de connexion LTE. Il faut donc garder son smartphone à proximité pour utiliser WhatsApp. Malgré cela, cette nouveauté simplifie clairement l’usage au quotidien. Elle permet de répondre rapidement à un message sans sortir son téléphone, ce qui renforce le rôle des montres de la marque comme accessoires connectés complets.