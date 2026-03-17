Ces montres Garmin peuvent désormais répondre aux messages WhatsApp

Les montres connectées gagnent de nouvelles fonctions au fil des mises à jour. Certaines cherchent à remplacer davantage le smartphone au quotidien. Une nouveauté importante arrive sur plusieurs modèles Garmin.

garmin whatsapp

Les montres connectées évoluent rapidement depuis quelques années. Elles ne servent plus seulement à suivre le sport ou afficher des notifications. Les fabricants cherchent à les rendre plus autonomes. Certaines intègrent désormais la 5G ou même des fonctions de communication par satellite. L’objectif est de permettre d’envoyer des messages ou passer des appels sans sortir son téléphone.

L’intelligence artificielle fait aussi son arrivée sur ces appareils. Des modèles récents peuvent aider à organiser la journée ou répondre à des demandes simples. D’autres misent sur des fonctions plus classiques, comme les appels ou la gestion des notifications. Dans tous les cas, la messagerie reste essentielle. Pouvoir lire et surtout répondre aux messages directement depuis une montre devient un critère important pour de nombreux utilisateurs.

Garmin ajoute WhatsApp sur ses montres et permet enfin de répondre aux messages directement depuis l’écran

Garmin propose désormais une intégration de WhatsApp sur certaines de ses montres connectées. Cette nouveauté change un point important. Jusqu’ici, les utilisateurs pouvaient uniquement lire les messages reçus via les notifications. Il est maintenant possible de répondre directement depuis la montre, grâce à un clavier intégré. L’application permet aussi de consulter jusqu’à 10 messages récents par conversation et de réagir rapidement aux messages.

Voici les montres Garmin compatibles avec l’application WhatsApp :

  • Garmin D2 Air X15
  • Garmin Enduro 3
  • Garmin fēnix 8 Pro
  • Garmin fēnix 8
  • Garmin fēnix E
  • Garmin Forerunner 570
  • Garmin Forerunner 970
  • Garmin tactix 8
  • Garmin Venu 4
  • Garmin Venu X1
  • Garmin vívoactive 6

Cette évolution rapproche Garmin des montres connectées plus polyvalentes. La marque, connue pour ses fonctions sportives, élargit progressivement ses usages. Il reste toutefois une limite importante. La majorité des modèles ne dispose pas de connexion LTE. Il faut donc garder son smartphone à proximité pour utiliser WhatsApp. Malgré cela, cette nouveauté simplifie clairement l’usage au quotidien. Elle permet de répondre rapidement à un message sans sortir son téléphone, ce qui renforce le rôle des montres de la marque comme accessoires connectés complets.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Du changement pour Quick Resume sur Xbox avec la nouvelle mise à jour

Une mise à jour arrive sur les consoles Xbox. Elle inclut des nouveautés de personnalisation de l’interface, mais surtout un changement très attendu pour Quick Resume. Microsoft vient d’annoncer une…

Avec cette nouvelle i3, BMW s’attaque enfin au problème des longs trajets

BMW change totalement de cap avec sa nouvelle i3. Fini la petite citadine, place à une berline électrique ambitieuse pour rivaliser avec Tesla. Autonomie élevée, recharge rapide et nouvelles technologies…

Pourquoi les touches J et F du clavier ont quelque chose de spécial ?

Vous ne le savez probablement pas, mais nos claviers cachent des secrets plutôt insolites. Grâce à cet article, vous pourrez pavaner à la machine à la café en dévoilant vos…

Voici pourquoi le mois de mars va vous offrir des conditions parfaites pour observer les étoiles

Le ciel nocturne va offrir un spectacle rare en mars. La nouvelle Lune va plonger les nuits dans l’obscurité totale. Plusieurs planètes et phénomènes seront alors visibles. Observer les étoiles…

Les trous noirs supermassifs, des amateurs de FPS ? Surpris en train de tirer des « balles cosmiques », voici ce que l’un d’eux révèle

Les trous noirs supermassifs sont des objets qui paraissent insaisissables tant ils sont auréolés de mystère. Pourtant, l’un d’eux a été observé à une étape cruciale et cette découverte pourrait…

Surfshark VPN protège toute la famille : un seul abonnement pour un nombre illimité d’appareils

Surfshark est l’un des meilleurs VPN pour protéger l’ensemble des appareils de la famille, et ce, à moindre coût. L’application propose de nombreux outils de protection, y compris un antivirus,…

Galaxy S26 Ultra : Samsung offre-t-il vraiment 200€ aux utilisateurs pour qu’ils gardent leur smartphone ?

Sur X (anciennement Twitter), un utilisateur affirme que Samsung lui a proposé de lui verser 250 dollars (un peu plus de 200 euros) pour le convaincre de ne pas retourner…

X (Twitter) est en panne, le réseau social devient inaccessible

X (Twitter) rencontre une panne mondiale d’envergure ce mercredi 18 mars 2026. Le site web n’affiche plus rien, l’application mobile semble encore fonctionner en partie. Le réseau social X (Twitter)…

Voici pourquoi la Terre pourrait dévoiler les secrets d’une étrange lune de Saturne

Titan, la plus grande lune de Saturne, fascine les scientifiques depuis des années. Malgré un environnement extrême, elle présente des similitudes étonnantes avec la Terre. Notre planète pourrait aider à…

Le casse-tête des possesseurs d’un Galaxy S26 Ultra pour bénéficier de la recharge sans fil rapide

Il semble que la nouvelle recharge sans fil rapide à 25 W du Galaxy S26 Ultra soit presque impossible à obtenir à cause de problèmes de compatibilité des accessoires. Notre…