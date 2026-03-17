Toujours plus vite : Amazon lance la livraison en 1 heure

Amazon annonce une nouvelle option de livraison permettant de recevoir son colis en seulement 1 heure. Mais pour en profiter, il faut passer à la caisse.

Amazon veut vraiment faire en sorte que vous ayez la possibilité d'être livré rapidement quand vous avez besoin d'un article en urgence. L'entreprise annonce l'arrivée des options de livraison en 1 heure ou en 3 heures, sa réponse aux services de livraison à domicile de type Uber Eats ou Glovo, qui se sont diversifiés en permettant de recevoir très vite bien des produits au-delà des livraisons de repas et de nourriture.

Plus de 90 000 produits sont éligibles à la livraison en moins de 3 heures, précise Amazon. Parmi ces articles, on retrouve les produits d'épicerie, les produits d'entretien, les articles de santé et de beauté, les médicaments sans ordonnance, l'électronique, les jouets, les vêtements et accessoires, ainsi que les articles pour la maison et le jardin.

Amazon se lance dans la livraison en moins de 3 heures

“Les clients verront les articles éligibles à la livraison en 1 heure et en 3 heures lors de leurs achats habituels le jour même, grâce à un nouveau message affiché à côté du nom du produit. Pour faciliter encore davantage leur navigation, nous avons également ajouté des filtres de recherche « en 1 heure » ​​ou « en 3 heures » ainsi qu'une page dédiée dans les zones où ces options sont disponibles”, explique la firme.

Pour l'instant, ces nouvelles options sont uniquement disponibles aux États-Unis. La livraison en 1 heure est proposée dans des centaines de villes et villages, la livraison en 3 heures dans plus de 2 000 communes. Amazon testait déjà récemment la livraison en 30 minutes, mais seulement à Seattle et Philadelphie. La livraison en 1 ou 3 heures est accessible sept jours sur sept, mais il n'est pas précisé si elle l'est aussi 24h/24. Il est probable que l'option ne soit pas active la nuit.

Pour être livré si rapidement, il faut bien sûr payer un supplément. Les abonnés Amazon Prime sont facturés 9,99 USD de frais pour une livraison en 1 heure et 4,99 USD pour une livraison en 3 heures. Pour les clients qui ne sont pas membres du programme, le prix passe à 19,99 USD pour une livraison en 1 heure et 14,99 USD pour une livraison en 3 heures.