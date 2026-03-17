Ces deux modèles d’iPhone sont officiellement obsolètes

Apple a ajouté deux modèles d'iPhone sur sa liste de produits obsolètes, ce qui signifie qu'ils ne bénéficient plus du tout de support de la part du fabricant. Lancés sur le marché il y a presque 15 ans, on est surpris qu'ils ne soient devenus obsolètes que maintenant. 

apple iphone 17 pro max test
Crédit : Phonandroid

Apple abandonne définitivement le support de deux anciens modèles d'iPhone. Les iPhone 4 et 5 ont rejoint la liste d'appareils obsolètes de la marque dans le monde entier. Sortis respectivement en 2011 et 2012, ils étaient jusqu'ici placés dans la liste des appareils vintage, à laquelle appartiennent encore les iPhone 6s et 7 par exemple, qui rejoindront sans doute la catégorie des terminaux obsolètes dans quelque temps.

Pour rappel, les produits sont considérés comme vintage par Apple 5 ans après la fin de leur commercialisation. Dans ce cas, ils peuvent encore être réparés dans les Apple Store et les centres de services agréés Apple, mais sous réserve de disponibilité des pièces détachées. Les iPhone vintage les plus récents sont les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.  Les produits deviennent obsolètes 7 ans après la fin de leur commercialisation, marquant l'impossibilité de se fournir en composants de rechange ou de faire réparer un appareil auprès d'Apple.

L'iPhone 5 a marqué une époque

Vous vous demandez peut-être pourquoi les iPhone 4 et 5, qui ont cessé il y a bien longtemps d'être vendus par Apple chez nous, rejoignent seulement maintenant la liste des appareils obsolètes. C'est parce que les deux smartphones ont été disponibles plus longtemps sur certains marchés émergents. Cela explique pourquoi des modèles comme les iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6 et iPhone 6 Plus sont devenus obsolètes avant eux, malgré une sortie plus tardive. L'iPhone 4 GSM était lui aussi déjà officiellement obsolète.

L'iPhone 5 avait marqué son époque à plusieurs égards. Ce mobile était équipé d'un écran de 4 pouces, bien plus grand que les 3,5 pouces de son prédécesseur, l'iPhone 4. Son design était aussi plus soigné, bénéficiant d'un boîtier en verre et en aluminium. Il s'agit aussi du premier iPhone à disposer d'une compatibilité 4G LTE et d'un port Lightning, qui remplaçait le connecteur à 30 broches de l'époque. Nous étions encore aux débuts des smartphones et les innovations étaient légion d'une génération à l'autre.


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