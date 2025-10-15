Huawei réagit à l’accident de la Xiaomi SU7 Ultra et montre comment ses voitures évitent le pire

L’accident de la Xiaomi SU7 Ultra, survenu le 13 octobre à Chengdu, a relancé le débat sur la sécurité des voitures électriques hautes performances. Huawei a profité de l’émotion suscitée pour détailler les protections intégrées à ses propres modèles.

L’électrification de l’automobile avance à toute vitesse, mais la sécurité reste au cœur des préoccupations. Les voitures électriques modernes concentrent une puissance impressionnante, souvent associée à des batteries de grande capacité et à des systèmes électroniques complexes. Lorsqu’un accident se produit, chaque seconde compte pour permettre l’évacuation des occupants et l’accès des secours.

Ce week-end, une Xiaomi SU7 Ultra s’est embrasée après une violente collision à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine. Cette berline ultra sportive, conçue pour rivaliser avec les Tesla Model S Plaid et Porsche Taycan, représente le fleuron de la division automobile de Xiaomi. Les témoins ont tenté de briser les vitres pour secourir les passagers, mais le véhicule était déjà en flammes. L’accident, impliquant un conducteur alcoolisé, a fait un mort et provoqué de vives discussions sur les systèmes de verrouillage et d’accès d’urgence des véhicules électriques.

Huawei détaille son système de sécurité à quatre niveaux sur les voitures sous HarmonyOS

En réaction à cet accident, Yu Chengdong, dirigeant de la branche automobile de Huawei, a publié un message sur les réseaux sociaux pour rappeler l’approche de la marque en matière de sécurité, rapporte le site spécialisé IT Home. Selon lui, « la sécurité est le véritable luxe ». Les voitures équipées de HarmonyOS bénéficient d’un système de verrouillage à quatre couches destiné à garantir l’ouverture des portes même en cas de choc sévère. Ce dispositif multiplie les circuits d’alimentation, les récepteurs de signal de collision et les modules de commande, afin d’éviter qu’une panne ne bloque l’accès au véhicule après un impact.

Huawei affirme aussi avoir renforcé la protection physique autour de ses batteries grâce à la plateforme Whale, conçue pour limiter les risques d’incendie en cas de déformation du châssis. Ce système de protection redondant agit de manière coordonnée avec le module CPM (Collision Protection Module), censé faciliter l’intervention des secours. En présentant ces détails techniques, la marque cherche à rassurer les conducteurs et à rappeler que la sécurité reste une priorité dans un secteur où la puissance et la vitesse ne cessent d’augmenter.