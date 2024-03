Choice Day AliExpress : 2 smartphones Premium à moins de 500€ – Découvrez les dernières offres à ne pas rater !

Dans les dernières heures du Choice Day d'AliExpress, découvrez deux smartphones, le Nubia Z50 5G et le ZTE Nubia Z50S Pro, offerts à des prix inédits grâce à des réductions exclusives et un code promo spécial. On vous dit tout dans cet article.

Le Choice Day d'AliExpress, une journée dédiée aux offres exclusives et aux réductions sur une multitude de produits, touche à sa fin ce soir. Cet événement, tant attendu par les amateurs de bonnes affaires, représente une occasion en or pour faire des économies significatives sur des articles de toutes catégories, des gadgets électroniques aux articles ménagers. Depuis quelques jours, AliExpress propose en effet des remises jusqu'à -60% sur tous ses rayons !

Et pour les dernières heures de l'événement, c'est l'occasion de faire vos dernières bonnes affaires. Dans cette frénésie de promotions, deux smartphones se distinguent particulièrement par leur rapport qualité-prix imbattable : le smartphone Nubia Z50 5G et le ZTE Nubia Z50S Pro. Avec des réductions allant jusqu'à -35% et un avantage supplémentaire de 50€ grâce au code FRCD50, ces offres sont sans doute parmi les plus alléchantes de cette fin de Choice Day.

Le smartphone Nubia Z50 5G : puissance et élégance

En ce moment chez AliExpress, le Nubia Z50 5G est disponible à seulement 373,66€ au lieu de 533,80€ !

Le Nubia Z50 5G se distingue par sa combinaison de puissance et d'esthétique. Equipé d'un processeur Snapdragon avancé, il offre des performances de haut vol, idéales pour le gaming et les applications exigeantes. Son écran AMOLED, d'une clarté exceptionnelle, promet une immersion totale dans vos contenus préférés, avec des couleurs vives et des détails précis.

La technologie 5G assure une connectivité ultra-rapide, transformant l'expérience de navigation et de streaming. Ajoutez à cela une batterie robuste, garantissant une autonomie remarquable, et vous obtenez un smartphone conçu pour accompagner les utilisateurs les plus actifs tout au long de la journée. Avec une réduction significative lors du Choice Day d'AliExpress, le Nubia Z50 5G est l'affaire à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un appareil performant à un prix avantageux.

Le smartphone ZTE Nubia Z50S Pro : une technologie de pointe

Pendant ce Choice Day, AliExpress vous propose également le ZTE Nubia Z50S Pro pour seulement 492,32€ au lieu de 757,41€, soit avec une remise de -35%.

Le ZTE Nubia Z50S Pro se présente comme un smartphone de pointe, conçu pour les utilisateurs exigeants qui ne souhaitent faire aucun compromis entre performance et qualité photographique. Équipé d'un appareil photo révolutionnaire de 108 MP, il capture des images d'une netteté et d'une précision remarquables, même dans les conditions de faible luminosité, mettant en lumière chaque détail avec une clarté inégalée. Son processeur Snapdragon de dernière génération assure une expérience utilisateur fluide et réactive, capable de gérer sans effort les jeux les plus gourmands et les tâches multitâches intensives.

L'écran OLED offre des couleurs vibrantes et des noirs profonds, améliorant l'expérience visuelle, que ce soit pour le gaming, le streaming de contenu vidéo, ou la navigation web. Avec la technologie 5G intégrée, le ZTE Nubia Z50S Pro promet des vitesses de téléchargement et de streaming ultra-rapides, permettant une connectivité sans précédent. La grande capacité de sa batterie, couplée à la charge rapide, signifie que les utilisateurs peuvent profiter de longues heures d'utilisation sans se soucier de la recharge. Offert avec une réduction exceptionnelle lors du Choice Day d'AliExpress, le ZTE Nubia Z50S Pro est le choix idéal pour ceux qui cherchent à posséder un smartphone qui excelle tant en termes de performance que de photographie.

