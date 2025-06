Le paiement sans contact va vraiment devenir sans contact, fini de coller son smartphone ou sa carte au terminal

La portée de la technologie NFC va être multipliée par 4, facilitant ainsi le paiement sans contact.

On l'appelle paiement sans contact, mais que ce soit avec son smartphone, sa montre connectée ou sa carte bancaire, il est souvent nécessaire de coller son moyen de paiement au terminal pour que la communication entre les deux systèmes s'enclenche. Cette période pourrait bientôt être révolue.

Le NFC Forum vient d'annoncer la version 15 de son standard NFC, qui permet justement le paiement sans contact, entre autres fonctionnalités sans fil, comme le transfert de fichiers entre appareils à proximité. La grande amélioration apportée par cette nouvelle norme est l'extension de la portée du NFC, qui est multipliée par 4. Au lieu des 0,5 cm actuels, les connexions sans contact par NFC pourront être établies à 2 cm de distance entre les deux dispositifs.

La portée du NFC augmente significativement

“Cette innovation signifie que les connexions commenceront plus tôt et nécessiteront un alignement moins précis des appareils, rendant le NFC plus rapide, plus fiable et plus simple d'utilisation que jamais”, explique le NFC Forum, consortium composé de grandes entreprises tech telles qu'Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Sony et ST Microelectronics.

“L'extension de la portée des connexions sans contact NFC était l'une des priorités clés de la feuille de route quinquennale du NFC Forum. Cette feuille de route visait à répondre aux besoins changeants du marché et à faciliter et accélérer les transactions sur tous les appareils compatibles NFC, y compris les appareils plus compacts comme les objets connectés ou les smartphones”, ajoute Mike McCamon, directeur exécutif du NFC Forum.

Outre le paiement sans contact, cette nouvelle génération de NFC sera utile pour répondre aux nouveaux usages, notamment dans les secteurs de l'automobile, des transports en commun et du contrôle d'accès. Le NFC version 15 et le processus de certification qui lui est associé seront disponibles à partir de l'automne 2025. On peut donc espérer voir arriver les premiers appareils compatibles dès la fin de cette année ou début 2026.

Si l'expérience utilisateur va être améliorée, on peut se demander si cette nouveauté ne va pas favoriser les arnaques au paiement sans contact dans les endroits bondés, comme les discothèques ou les transports en commun.