iPhone : oubliez les coques de protection banales, Apple pourrait bousculer les codes grâce à un concept révolutionnaire

Apple pourrait bien continuer son incursion du côté des accessoires. Si la firme de Cupertino n’a pas réinventé la roue avec ses bandoulières lancées en même temps que la gamme iPhone 17, elle pourrait en revanche proposer des coques révolutionnaires.

Il existe de nombreuses raisons pour ne pas vouloir habiller son smartphone haut de gamme d’une coque de protection : désir d’en préserver le design, la finesse et la légèreté, confort, confiance en la robustesse du téléphone… Surtout, ces étuis s'ils sont non officiels peuvent parfois entraver les fonctions essentielles de certains smartphones, telles que la recharge, notamment pour les Pixel 10.

Pourtant, Apple pourrait bien vouloir faire changer d’avis ses clients qui refusent d’équiper leur iPhone d’une coque de protection. Après avoir lancé des bandoulières assez classiques, la marque à la pomme croquée travaillerait sur de nouvelles coques qui seraient, elles, révolutionnaires.

Apple plancherait sur une coque intelligente

Instant Digital, un leaker réputé, vient de déclarer sur le réseau social chinois Weibo qu’« Apple investira massivement dans des coques de protection officielles à l’avenir ». Selon lui, cet investissement se traduirait par la transformation de l’usage de cet accessoire pour smartphone, le faisant passer de simple objet décoratif à « interfaces tactiles secondaires ».

Si la rumeur s’avère correcte et que la firme de Cupertino planche réellement sur des coques intelligentes, elle pourrait réserver ce nouveau produit à ses appareils haut de gamme. Instant Digital conclut en effet sa rumeur en précisant que l’objectif de la marque à la pomme croquée serait de rendre l’iPhone Pro encore plus « Pro ».

Le leaker ne s’est, pour le moment, pas étendu davantage sur le sujet, il faudra donc vous contenter de ces maigres détails. Reste que cette idée d’« interfaces tactiles secondaires » est intrigante. La fonction Toucher le dos de l’appareil est déjà présente sur l’iPhone et personnalisable : elle permet d’associer une action à un double-tap et à un triple-tap. Et elle fonctionne sur notre iPhone 15, même avec une coque non estampillée Apple.

On peut donc s’interroger sur l’intérêt d’une coque « tactile » : permettrait-elle de faire défiler une page, remplacer les boutons physiques, déclencher l’appareil photo, Siri, de contrôler la musique sans toucher l’écran ou d’améliorer l’expérience gaming ? Ce ne sont là que des suppositions, seules de prochaines rumeurs mais surtout une présentation officielle – si la rumeur est vérifiée –permettront d’en savoir davantage.