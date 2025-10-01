Cette mystérieuse photo de tournage d’Avengers Doomsday dévoile-t-elle un élément majeur de l’histoire ?

Les réalisateurs du film Marvel Avengers Doomsday viennent de partager une photo cryptique. Les théories s'enchaînent à vitesse grand V pour expliquer son intérêt et certaines valent le détour.

La sortie d'Avengers Doomsday est encore loin, mais elle arrive. Après les événements marquants de la saga où Thanos jouait le rôle de grand méchant, c'est au tour du Docteur Fatalis de reprendre le flambeau. Cela fait des mois que les révélations officielles s'enchaînent concernant le film réalisé par les frères Russo. À commencer par le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du super vilain Victor von Fatalis. Certains aspects de l'histoire sont quant à eux repérés au détour d'autres longs métrages Marvel.

Ça, c'est pour les éléments les plus visibles. D'autres sont disséminés de manière discrète et il faut être particulièrement attentif pour ne pas passer à côté. Un exemple ? La photo montrant les chaises des acteurs et actrices au casting du film. L'une d'elle projette une ombre en forme de X, ce que beaucoup ont pris comme une référence aux X-Men. Rappelons que la bande de mutants du Professeur Xavier seront à l'affiche d'Avengers Doomsday. Si cet indice était trop évident pour vous, creusez-vous les méninges sur celui-ci.

Voici comment on peut interpréter cette photo de tournage d'Avengers Doomsday

Le 30 septembre 2025, les frères Russo publient une photo sur leur compte Instagram. En noir et blanc, elle montre un studio intérieur : un homme assis sur une chaise (probablement l'un des réalisateurs), un grand fond bleu ou vert, des éclairages, une tente… Le tout accompagné d'une légende laconique disant “Regardez bien“. Il n'en fallait pas plus pour mettre le cerveau des détectives du Web en ébullition. Voyez ci-dessous ce qui constitue la théorie la plus communément admise au moment de publier cet article.

Avec un peu d'imagination, on peut voir les lettres A, V et X dans le décor. “A” vaut pour Avengers, “V” pour Versus et “X” pour X-Men. Autrement dit : Avengers Doomsday verrait s'affronter les Avengers et les X-Men. Cet arc narratif existe réellement. Il a été publié en comics en 2012 dans une mini-série de 12 épisodes où l'antagoniste principal est Jean Grey, alias Phénix. Ici Docteur Fatalis pourrait œuvrer pour monter les deux groupes de héros l'un contre l'autre.

Lire aussi – Avengers Doomsday : un retour de Wanda pourrait tout changer pour l’avenir des X-Men

D'autres voient plutôt les lettres A, I et M. Dans l'univers Marvel, c'est un sigle représentant l'organisation criminelle Advanced Idea Mechanics. Créée suite à une scission avec Hydra, elle est composée de trafiquants d’armes, de terroristes et de scientifiques spécialisés dans l'armement de pointe. Reste à savoir si Avengers Doomsday peut se payer le luxe d'introduire une nouvelle faction en plus de gérer ses nombreux personnages principaux.

Y-a-t-il vraiment un message caché dans la photo de tournage d'Avengers Doomsday ?

Impossible de l'affirmer avec certitude, mais nous pensons que oui. En 2018, les frères Russo ont fait exactement la même chose avant la sortie d'Avengers Endgame. Une photo en noir et blanc avec la légende “Regardez-bien“. Au final, les internautes y ont vu les lettres “A” et “E”, soit un indice sur le titre du film qui n'était pas encore connu officiellement.

Lire aussi – Avengers Doomsday : on sait à quoi ressembleront les costumes de super-héros et les fans sont très contents

En l'absence de confirmation, toutes les théories se valent. Ou bien c'est l'internaute répondant au pseudonyme de AChineseSpyBalloon sur Reddit qui a raison : “Si j'étais eux, je publierais l'image la [plus anodine] possible avec une légende comme celle-ci pour que les gens cherchent pendant des heures“. Que ce soit le but recherché ou non, force est de constater que ça fonctionne parfaitement.