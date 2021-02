Les Nvidia Geforce RTX 3060 sont en vente le 25 février 2021 à partir de 18h, il va falloir faire vite !

Ça y est, les Geforce RTX 3060 de Nvidia sont disponibles à partir de ce soir 18 h. Plusieurs revendeurs français ont déjà annoncé s’être fournis en cartes graphiques, mais les stocks promettent d’être rapidement épuisés. Le prix de vente sera de 335 € minimum, mais de nombreuses boutiques risquent de profiter de la forte demande pour hausser leurs tarifs.

Mieux vaut vous tenir prêts si vous avez dans l’idée d’acheter une Gefore RTX 3060 ce soir. Les cartes graphiques seront disponibles en France à partir de 18 h chez de multiples revendeurs. Parmi eux, Materiel.net, Fnac, Cdiscount ou encore Amazon ont déjà confirmé qu’ils proposeront du stock. Néanmoins, ces derniers risquent d’être très limités, en raison de la pénurie de composants qui sévit depuis plusieurs mois.

Pour cette raison, les cartes graphiques risquent, dans un premier temps, de s’écouler très rapidement et, dans un second temps, d’être affichées à des prix indécents. Nvidia a annoncé un prix conseillé de 329 $ aux États-Unis, ce qui correspond à 269 €. Néanmoins, la firme a déjà confirmé que sa RTX 3060 se vendra à 335 € minimum. On imagine que certains n’hésiteront pas à hausser les tarifs face à la forte demande, comme cette boutique qui est montée jusqu’au double du prix initial.

Les Geforce RTX 3060 sont disponibles ce soir à 18 h

Côté performance, on connaît déjà tout de la fiche technique des cartes graphiques. Au programme : 3584 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire sur un bus de 192 bits et une fréquence de 1,32 GHz qui peut monter à 1,78 GHz en boost. Les mineurs de cryptomonnaies auront également droit à leur propre modèle, qui promet d’être très efficace pour cette fonction. Nvidia a en effet souhaité proposer une version différente, afin d’éviter des ruptures de stock trop rapides.

Néanmoins, ont peut s’attendre à ce que les stocks de ce soir partent très rapidement. La demande est plus forte que jamais, et le petit prix de la carte graphique (malgré les spéculations de certains revendeurs) risquent fort d’en faire un succès fulgurant. On espère donc que vous réussirez à mettre la main dessus car, malheureusement, aucun retour de stock n’est prévu avant le 2e trimestre 2021.