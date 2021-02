Nvidia va réduire les performances des RTX 3060 pour empêcher le minage d’Ethereum

Afin de dissuader les cryptomineurs de se jeter sur les dernières RTX 3000, et plus précisément les RTX 3060, Nvidia a décidé de réduire volontairement les performances de ses cartes pour le minage, à hauteur de 50%. Dans la foulée, le constructeur lance les CMP, des puces dédiées au minage de cryptomonnaies, sans sortie graphique.

Comme vous le savez peut-être, les récentes GeForce RTX 3060, 3070, 3080 et 3090 de Nvidia connaissent une situation de pénurie sans précédent. La faute à une demande extrêmement forte, à des capacités de production ralenties par la crise sanitaire, à la difficulté de trouver certains composants essentiels, et aux scalpers qui n'hésitent pas à acheter des cartes par milliers pour les revendre à prix d'or.

À tout cela, il faut également rajouter les cryptomineurs qui, attirés par la puissance de calcul de ces nouveaux GPU, créent des fermes de minage avec des dizaines et des dizaines de GeForce RTX 3080. Certains préfèrent même miner de l'Ethereum avec des PC portables équipés de GeForce RTX 3060.

Seulement, cette situation ne convient pas à Nvidia, qui a développé ces cartes pour les joueurs avant tout. Pour endiguer le phénomène, Nvidia va limiter le hashrate (le taux de hachage dans la langue de Molière) de 50% sur les RTX 3060, via le déploiement de nouveaux pilotes fin février 2021. Le constructeur espère dissuader les cryptomineurs de se jeter en masse sur les stocks de RTX 3060. “Nous avons conçu les GPU GeForce pour les joueurs, et les joueurs en redemandent”, assure Matt Wuebbling, responsable du marketing GeForce chez Nvidia.

Nvidia lance une gamme pour les mineurs de cryptomonnaies

En parallèle, l'entreprise lance également une nouvelle gamme baptisée CMP, pour Cryptocurrency Mining Processor. Il s'agit de puces spécialisées dans le minage de cryptomonnaies, sans sortie vidéo. Quatre modèles sont prévus, avec un hashrate allant de 26 à 86 MH/s, de 125 à 320 watts de TDP, et entre 6 et 10 Go de mémoire.

“Avec les CMP, nous pouvons aider les mineurs à construire les centres de données les plus efficaces tout en préservant les stocks de GeForce RTX pour les joueurs”, garantit Matt Wuebbling. Les tarifs de ces puces n'ont pas encore été annoncés, tandis que leur lancement est prévu entre le premier et le second trimestre 2021.

