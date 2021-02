PS5, Xbox Series X, RTX 30XX : Joe Biden lance une enquête sur les pénuries

Joe Biden a signé le lancement d’une enquête sur la pénurie des composants qui touche actuellement le monde de la technologie. Un souci inquiétant, puisqu’en plus d'avoir des conséquences sur les produits grands publics comme les consoles PS5 ou Xbox Series X, il handicape également des domaines plus sensibles comme l’armement ou l’automobile.

Joe Biden veut des réponses. La pandémie de Covid-19 a aggravé la pénurie de semi-conducteurs, ce qui a conduit à des difficultés de fabrication sur les produits technologiques. On le voit notamment à travers les difficultés d'approvisionnement des nouvelles consoles ou des cartes graphiques, mais le souci va bien plus loin et touche nombre de secteurs, comme l’automobile, la téléphonie ou l’armement.

Joe Biden veut trouver des solutions et a signé un décret lançant une enquête de 100 jours menée par le gouvernement fédéral sur le sujet. Le but est d’ici d’analyser les chaînes de production et de mettre le doigt sur les problèmes de logistique en vue de les régler.

Apple, Sony, Qualcomm ou AMD appellent à l'aide

Le président américain a lancé cette enquête après un appel collectif de grosses sociétés, pas forcément américaines, parmi lesquelles Apple, Sony, AMD ou encore Qualcomm. L’idée est d’éviter toute pénurie pour le consommateur américain, que ce soit aujourd'hui ou dans les années à venir. Les Etats-Unis veulent se tenir prêts en cas de nouvelle pandémie et pour le défi du changement climatique.

Les semi-conducteurs ne sont pas réservés aux produits grands publics, puisqu’ils sont aussi utilisés dans divers secteurs comme la santé, le transport ou encore l’armement. Pour le moment, le décret n’évoque qu’une enquête afin de déterminer les problèmes, mais celle-ci pourrait conduire à des décisions fortes, comme l’ouverture de nouvelles usines de semi-conducteurs sur le sol américain, afin de sécuriser certaines productions et créer des emplois. Le décret de Joe Biden vise également à analyser d'autres secteurs, comme l'automobile (notamment au niveau des batteries) et l'industrie alimentaire.

Pour rappel, il est encore difficile aujourd’hui de trouver certains produits technologiques. On peut évoquer les cartes graphiques RTX 30XX, en constante rupture de stock depuis leur sortie, mais aussi les consoles de jeu PS5 et Xbox Series X. Une situation de pénurie qui devrait durer au moins jusqu’à la deuxième moitié de 2021, selon l’aveu même de Sony.