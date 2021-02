GeForce RTX 3060 : des boutiques spéculent et la vendent 2 fois plus cher à 2 semaines de la sortie

La GeForce RTX 3060 devrait arriver sur le marché à la fin du mois de février. Un revendeur au Pakistan a décidé de faire parler de lui en vendant ses stocks dès aujourd’hui. Plus encore, il a choisi de faire monter les prix, commercialisant le précieux sésame à 620 euros au lieu de 335 euros. Pas sûr que Nvidia apprécie.

La Nvidia GeForce RTX 3060 arrivera à la fin du mois dans le commerce. Certaines fuites évoquent même la date du 25 février, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Un revendeur pakistanais a décidé de griller la priorité au monde entier afin de se faire un joli coup de pub.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé, puisque c’est une chaîne du nom de ZAH Computers qui a décidé de commercialiser les cartes tant attendues, alors qu’elles n’ont même pas encore de date de sortie. Il s’agit ici de modèles custom de Palit, un fabricant chinois.

Une RTX vendue 620 euros

La chose a été repérée par un utilisateur de Reddit qui partage l’information. Non seulement la carte est vendue en avance, mais le revendeur essaye de se faire une petite marge. Alors que le produit sera commercialisé à 335 euros, ZAH Computeur l’affiche à 120 000 Roupies Pakistanaise, ce qui équivaut à environ 620 euros.

Une stratégie disons… audacieuse. Selon Wccftech, la chaîne justifie le prix par le coût des taxes et les ruptures de stock. Mais nous parlons tout de même d’un produit qui a presque doublé de tarif. Le site précise également qu’écouler les stocks en avance n’est pas chose rare en Asie, mais la carte sort tout de même dans plus de 15 jours pour les projections les plus optimistes. Une chose est certaine, ZAH Computers se paye un joli coup de pub, faisant parler de sa marque à travers le monde entier. Pas sûr cependant que cela plaise à Nvidia, ni à la concurrence.

Pour rappel, la Nvidia GeForce RTX 3060 est le modèle le plus accessible de la nouvelle gamme du constructeur californien. Si elle propose logiquement moins de puissance que les autres, on nous promet tout de même du jeu en 60 images par seconde avec le ray-tracing activé, le tout en 1080p.

Source : Wccftech