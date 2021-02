GeForce RTX 3080 et 3070 : pas de retour des stocks avant le deuxième trimestre

La pénurie des récentes GeForce RTX 3000 de Nvidia n'est pas près de s'arrêter, bien au contraire. C'est en tout cas ce qu'affirme le site de e-commerce Alternate, spécialisé dans la vente de matériels high-tech. Le détaillant affirme s'être récemment entretenu avec des représentants de Nvidia, qui ont confirmé que la situation allait s'aggraver durant le premier trimestre 2021.

Peu de temps après la présentation des GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 en septembre 2020, les cartes graphiques de Nvidia se sont rapidement retrouvées en situation de pénurie. La faute à une demande nettement supérieure à l'offre, à des capacités de production entravées par la crise sanitaire mondiale, et par une armée de scalpers qui ont raflé des dizaines de milliers de cartes. Ce pour les revendre au prix fort sur eBay.

Nvidia a confirmé en novembre 2020 que la pénurie de RTX 3070, 3080 et 3090 allait perdurer jusqu'en début 2021. L'entreprise a avoué ne pas être capable de satisfaire la demande avant le mois de février 2021. Or, et selon le site de e-commerce Alternate, spécialisée notamment dans la vente de matériels informatiques, la situation pourra finalement s'aggraver durant la première partie de l'année 2021.

Comme l'expliquent nos confrères du site Tom's Hardware, le détaillant a pu s'entretenir avec Nvidia au sujet de la disponibilité des derniers processeurs graphiques du constructeur. Ainsi et au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2021, les cartes seront toujours aussi compliquées à trouver. Ici, les facteurs sont multiples, entre les difficultés liées au Covid, les scalpers et la popularité grandissante des RTX 3000 pour cryptominer de l'Ethereum, une cryptomonnaie dont le cours a explosé en seulement un an, pour atteindre plus de 1300 € aujourd'hui.

Ainsi et selon les déclarations de Nvidia auprès d'Alternate, voici la situation des stocks actuellement :

RTX 3090 : Très peu de livraisons à prévoir, seulement quelques commandes ouvertes

: Très peu de livraisons à prévoir, seulement quelques commandes ouvertes RTX 3080 : Très peu de livraisons à prévoir, de nombreuses commandes ouvertes

: Très peu de livraisons à prévoir, de nombreuses commandes ouvertes RTX 3070 : Peu de livraisons à prévoir, peu de commandes ouvertes

: Peu de livraisons à prévoir, peu de commandes ouvertes RTX 3060 Ti : Très peu de livraisons à prévoir, et un nombre modérément élevé de commandes ouvertes

En d'autres termes, si vous êtes à la recherche d'une RTX 3080 ou d'une RTX 3060 Ti, vous risquez d'attendre un petit moment en raison du nombre élevé de commandes en cours et des réapprovisionnements de stocks limités. En outre, Nvidia a confirmé que le premier trimestre 2021 serait difficile en raison du Nouvel An chinois et de la disponibilité réduite des matières premières qui en découle.

En effet, la totalité des travailleurs chinois est en congé durant toute la durée des festivités, soit une vingtaine de jours. En outre, les usines ferment toutes leurs portes pendant plus d'un mois, sans exception. Ce délai est nécessaire pour laisser le temps nécessaire aux ouvriers de retrouver leurs familles, parfois installées dans des provinces éloignées des métropoles chinoises. De fait, la production se retrouve totalement à l'arrêt pendant plusieurs semaines.

Source : Tom's Hardware