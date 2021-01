La GeForce RTX 3060 sera vendue en France à partir de 335 euros

La Nvidia GeForce RTX 3060, présentée il y a peu, a un prix français : il sera de 335 euros au minimum. Cette carte graphique, dédiée aux petites configurations, n’aura cependant pas de Founders Edition. Il faudra acheter une version custom d’un constructeur.

La GeForce RTX 3060 a été présentée il y a peu par Nvidia. Cette carte graphique veut apporter les dernières innovations de la série RTX 30XX tout en étant proposé à un budget plus que raisonnable. Alors annoncée à 329 dollars, elle est annoncée à un prix équivalent en Europe.

Nvidia confirme aujourd’hui que la carte sera vendue à partir de 335 euros en France. Il s’agit ici d’un tarif minimum, puisque la carte ne sera pas commercialisée en version Founders Edition comme les précédentes. Elle est d’ailleurs introuvable sur le site de Nvidia. Il faudra donc se tourner vers une version custom vendue par un constructeur.

A lire aussi – Test Nvidia GeForce RTX 3080 : un monstre de puissance pour les gamers exigeants

Pour rappel, la RTX 3060 Ti, présentée l’année dernière, dispose bien d’une Founders Edition. Elle est vendue 419 euros sur le site de Nvidia (mais elle est actuellement en rupture de stock). La RTX 3060 « classique » pourrait donc être la carte idéale pour les petits budgets afin de profiter du ray-tracing sans se ruiner.

Une fiche technique intéressante

La GeForce RTX 3060 a été dévoilée la semaine dernière lors d’une conférence virtuelle organisée à l’occasion du CES, lui aussi virtuel. Le but avoué du constructeur est d’apporter l’architecture Ampère sur toutes les configs. Nvidia promet de faire tourner les tous derniers jeux sortis en 60 images par seconde et en 1080p, et ce avec le ray-tracing activé. Si les promesses sont tenues, la RTX 3060 pourrait donc devenir la carte reine du segment full HD. Même à petit budget, il n’y aura plus à choisir entre fluidité et ray-tracing.

Voici les caractéristiques annoncées par Nvidia :

13 shader-TFLOP

25 RT-TFLOP dédiés au ray tracing

101 tensor-TFLOP dédiés à la technologie Nvidia DLSS

Interface mémoire de 192 bit

12 Go de mémoire GDDR6

Ne reste qu’à attendre les tests en bonne et due forme pour savoir si les promesses du constructeur seront tenues. Si c’est le cas, la RTX 3060 risque de devenir un best-seller très rapidement. Sortie prévue fin février.

Source : Nvidia