GeForce RTX 3060 : ne l’achetez pas pour l’instant, les prix sont indécents

La GeForce RTX 3060 arrive dans diverses variantes chez les distributeurs. Or, il semble que pour le moment la carte graphique est intouchable à son prix de vente recommandé de 329 dollars. En fait les variantes les moins chères sont proposées près de 500 dollars. Des prix indécents qui invitent à la patience.

On vous a déjà parlé il y a deux semaines de certains vendeurs qui spéculent sur le prix de la GeForce RTX 3060, comme ils l'ont fait avec les autres cartes de la gamme Nvidia RTX 3000. On a une mauvaise nouvelle : il semble que la RTX 3060 sera intouchable à son prix de vente recommandé de 329 dollars / 335 euros dans les premières semaines suivant sa mise sur le marché à la fin du mois de février.

Le site Videocardz rapporte l'exemple d'un distributeur américain (dont le nom n'est pas cité) qui, comme nombre de ses concurrents, complète son stock de RTX 3060 en provenance de différents fabricants, avec pour intention de les vendre plus cher. Des prix apparaissent sur des images reprises par le blog. Le modèle le moins cher est proposé à 485 dollars, soit 156 dollars plus cher que le prix de vente recommandé.

GeForce RTX 3060 : tout porte à croire que les clients auront du mal à acheter cette carte graphique

L'inflation des prix semble concerner toutes les variantes de la carte graphique. On a ainsi la MSI GeForce RTX 3060 Gaming X TRIO à 515 dollars, les Zotac RTX 3060 Twin Edge O et Asus RTX 3060 ROG Strix OC sont proposées chez ce revendeur à 499,99 dollars, l'Asus RTX 3060 TUF Gaming OC affiche 489,99 dollars et la MSI RTX 3060 Ventus X2, option la moins chère, coûte la bagatelle de 484,99 dollars :

MSI RTX 3060 Gaming X Trio: 514,99 $

MSI RTX 3060 Ventus X2: 484,99 $

Zotac RTX 3060 Twin Edge OC 499,99 $

Asus RTX 3060 ROG Strix OC 499,99 $

Asus RTX 3060 TUF Gaming OC: 489,99 $

Pour ne rien arranger, Videocardz note que les stocks chez ce revendeur sont très bas. Il semble que le magasin dont il est question n'a que 30-50 cartes en stock. Ce qui nous fait pressentir qu'en plus d'être trop chères, les premières RTX 3060 seront tout aussi difficiles à acheter que les modèles plus puissants sortis en amont – à cause de ruptures de stock chroniques.

