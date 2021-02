Nvidia RTX 3060 : la fiche technique de la carte graphique se dévoile officiellement

Nvidia a pris son temps pour révéler les spécifications de la RTX 3060, mais l’entreprise a finalement mis à jour son site web avec des informations supplémentaires sur la dernière carte graphique de la série RTX 3000. Lors de sa présentation le 12 janvier dernier, NVIDIA s’était contenté de dévoiler qu’une infime partie de la fiche technique.

Suite aux différentes informations qui circulent sur la RTX 3060, on sait désormais que la carte graphique dispose de 3584 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire sur un bus de 192 bits, une fréquence de base de 1,32 GHz qui peut monter à 1,78 GHz en boost, et s'affiche à un prix de 329 dollars. Les performances devraient être au rendez-vous, puisque la carte utilise l’architecture Ampere avec des cœurs RT de 2e génération et des cœurs Tensors de 3e génération.

La fiche technique officielle de la RTX 3060 révèle de nouvelles informations essentielles, comme le TDP de la carte. La RTX 3060 a un TDP de seulement 170W, soit 10W de plus que la RTX 2060. En conséquence, il est recommandé de se munir d’une alimentation d’au moins 550W si vous prévoyez de monter un PC avec cette carte graphique. De plus, on apprend que tout comme la RTX 3060 Ti, la 3060 supportera le DLSS, RTX, Reflex et d’autres nouvelles technologies propriétaires de NVIDIA. En ce qui concerne les connectiques, on retrouvera sans surprise des ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a.

Une disponibilité réduite à cause de la pénurie ?

Selon Nvidia, la RTX 3060 sera disponible à la vente le 25 février prochain au prix de 335 euros TTC. Cependant, à dix jours du lancement, on peut légitimement se demander s’il y en aura pour tout le monde, et si la carte sera vraiment disponible au prix annoncé par le constructeur. Peu de temps après le lancement de la série Ampere, les cartes graphiques de NVIDIA se sont rapidement retrouvées en situation de pénurie.

En effet, l’offre a largement dépassé la demande. Le fabricant américain a également dû faire face à des problèmes d’approvisionnement, puisque les capacités de production ont été entravées par la crise sanitaire mondiale, et par une armée de scalpers qui ont raflé des dizaines de milliers de cartes.

Concernant les cartes plus onéreuses telles que la RTX 3080 et la RTX 3070, les joueurs devront se montrer encore plus patients. En effet, un retour en stock n’est pas prévu avant le deuxième trimestre. La situation est si critique que Nvidia a ressorti ses vieilles RTX 2060 et GTX 1050 Ti pour faire face à la pénurie des dernières RTX 3000.

Source : clubic