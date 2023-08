L’IPhone 14 Pro Max est le smartphone le plus vendu au monde en 2023

D'après le cabinet d'études Omdia, l'iPhone 14 Pro Max est le smartphone le plus vendu dans le monde sur le premier semestre 2023. Au total, Apple a expédié pas moins de 26,5 millions d'unités lors des six premiers mois de l'année. On retrouve dans le TOP 5 des meilleures ventes mondiales d'autres appareils de la marque à la pomme, notamment l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14.

Alors que tous les regards de la presse spécialisée et des fans sont désormais tournés vers l'iPhone 15, la génération précédente continue de cartonner. En effet, le cabinet d'études Omdia vient de publier son étude semestrielle sur les ventes de smartphones à travers le monde.

On y apprend notamment que l'iPhone 14 Pro Max, le modèle haut de gamme de cette génération, s'est écoulé à pas moins de 26,5 millions d'exemplaires à travers le monde entre janvier et juin 2023. Une belle performance pour cet appareil, qui pour rappel est proposé à partir de 1 479 € en France.

Apple reste n°1, les modèles Premium se vendent toujours plus

Sans véritable surprise, on retrouve principalement dans le reste du TOP 5 des appareils Apple. L'iPhone 14 Pro truste ainsi la seconde position, avec 21 millions d'unités expédiées. Sur la troisième marche du podium, on trouve ensuite le modèle Vanilla, soit l'iPhone 14, avec un score honorable de 16,5 millions d'exemplaires vendus. La 4e place revient à un autre smartphone Apple, à savoir l'iPhone 13 avec 15,5 millions d'appareils qui ont trouvé preneur. Il faudra atteindre la 5e position pour enfin trouver un smartphone d'une marque concurrente, à savoir le Galaxy A14, un appareil d'entrée de gamme de Samsung (12,4 millions d'appareils écoulés).

Notez que si l'on compare le classement actuel avec celui de l'année dernière sur la même période, les livraisons de l'appareil n°1 ont baissé de 7,2 millions. En effet, c'est l'iPhone 13 qui s'est imposé sur la scène mondiale en 2022 avec 33,7 millions d'unités. Toutefois, les bénéfices ont été supérieurs pour Apple en 2023, l'iPhone 14 Pro Max étant bien plus cher que l'iPhone 13.

D'après Omdia, “le marché mondial des smartphones enregistre une croissance négative car le marché du milieu et du bas de gamme se contracte en raison de la récession économique et de l'expansion du marché des smartphones d'occasion. En revanche, le marché des smartphones haut de gamme est en constante augmentation, car la demande de remplacement pour les modèles haut de gamme Apple reste solide”. Le cabinet poursuit en expliquant que le volume des ventes des modèles Pro et Max augmente d'année en année. Preuve en est, l'iPhone 14 Pro Max s'est effectivement mieux vendu que son prédécesseur (26,5 millions contre 23 millions).

Source : Omdia