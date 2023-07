iPhone 15 : l’autonomie va augmenter grâce à des batteries plus grandes

Bonne nouvelle pour les fans d’Apple, les iPhone 15 devraient définitivement enterrer les smartphones Android dans un domaine : l’autonomie. Une augmentation significative de la taille de leur batterie serait au programme.

Un présumé employé de Foxconn, qui s’occupe de la production des iPhone 15 pour Apple, aurait dévoilé des informations confidentielles à nos confrères chinois d’ITHome, dont notamment ce qu’il faut attendre des batteries. D’après lui, Apple prévoit bien une augmentation de la capacité des accumulateurs de tous les modèles, et celle-ci est loin d’être ridicule.

L’année dernière, les iPhone 14 avaient eux aussi eu droit à des batteries légèrement plus grosses sur certains modèles, mais la différence de capacité était si subtile qu’aucun gain réel n’avait été constaté sur les smartphones. Cependant, cela devrait changer cette année, puisqu’on parle d’une augmentation de jusqu’à 18% de la taille des batteries.

Quelles capacités pour les batteries des iPhone 15 ?

D’après ITHome, l’iPhone 15 devrait profiter de la plus grosse augmentation, en profitant d’une batterie de 3877 mAh. Il s’agit d’une hausse conséquente de 18 % par rapport aux 3279 mAh de la génération précédente. Avec un écran de seulement 6,1 pouces et un taux de rafraichissement bloqué à 60 Hz, on s’attend à ce qu’il devienne l’appareil le plus autonome de son segment.

L’iPhone 15 Plus aurait quant à lui droit à 4912 mAh cette année, soit 14 % de plus que les 4325 mAh de l’iPhone 14 Plus. Là encore, l’autonomie promet aussi d’être exceptionnelle sur ce smartphone de 6,7 pouces avec un rafraichissement d’écran bloqué à 60 Hz.

Les modèles Pro ne sont pas oubliés, le plus petit profitant d’une batterie de 3650 mAh, contre 3200 mAh pour l’iPhone 14 Pro, soit une augmentation de 14 %. L’iPhone 15 Pro Max, lui, s’approchera également des 5000 mAh que l’on retrouve sur les smartphones Android haut de gamme avec une capacité de 4852 mAh. C’est 12 % de plus que l’iPhone 14 Pro Max et ses 4323 mAh, qui était déjà considéré comme un champion de l’autonomie.

Compte tenu de ces augmentations importantes et de l’arrivée d’une nouvelle puce A17 gravée en 3 nm, qui promet d’être beaucoup plus économe en énergie, on s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max devienne de nouveau le smartphone le plus endurant du segment haut de gamme.

Voici un récapitulatif des capacités attendues :