Le Galaxy S24 Ultra pourrait être plus léger grâce à cette idée ingénieuse

Samsung aurait trouvé un moyen de réduire le poids du Galaxy S24 Ultra sans réduire sa résistance, en adoptant un tout nouveau matériau. D’après un célèbre leaker, la série pourrait bien abandonner son cadre en aluminium.

Sur X, le nouveau Twitter, le célèbre leaker Ice Universe a posté une image du tableau périodique des éléments avec le nombre « 22 ». Si vous vous souvenez de vos cours de physique, ce numéro est celui du titane. Il pourrait s’agir ici d’un indice indiquant qu’il s’agit là du matériau qu’utilisera le prochain smartphone phare de Samsung, le Galaxy S24 Ultra.

Actuellement, le Galaxy S23 Ultra est doté d'un châssis en aluminium Armor, connu pour sa durabilité et contribuant à faire du téléphone l'un des plus résistants de sa génération. Cependant, Samsung pourrait finalement abandonner ce matériau pour du titane, s’alignant ainsi sur les plans d’Apple. Pour rappel, le géant américain prévoit plus aussi d’utiliser du titane sur ses iPhone 15 Pro haut de gamme.

Le Galaxy S24 Ultra pourrait devenir plus léger que son prédécesseur

En plus d’être beaucoup plus résistant que l’aluminium actuellement utilisé sur le Galaxy S23 Ultra, le titane apporte d’autres améliorations intéressantes. En effet, si la densité de l’aluminium est bien inférieure à celle du titane, rendant ce dernier plus lourd, seule une fraction de titane est nécessaire pour obtenir la résistance physique de l’aluminium.

Par conséquent, en optant pour une fine épaisseur de titane sur son Galaxy S24 Ultra, Samsung pourrait rendre son smartphone plus léger que la génération précédente, qui pensait 234 grammes. La différence ne sera évidemment pas significative, mais après tout, toute réduction du poids sur la balance est bonne à prendre pour les utilisateurs. Le titane est également résistant à la corrosion, et pourrait bien donner un aspect plus premium au smartphone.

Cependant, il faut rappeler que le titane est plus cher que l'aluminium, et si Samsung l'adopte pour le Galaxy S24 Ultra, le prix du téléphone pourrait être encore plus élevé que celui du Galaxy S23 Ultra. Samsung avait déjà grandement augmenté les tarifs avec sa série S23, donc on espère que la prochaine ne subira aucune hausse aussi significative. Il reste maintenant à voir si Samsung va bien opter pour ce nouveau matériau sur son Galaxy S24 Ultra.